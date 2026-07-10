Galerija 7 7 7 7 U Zagorju je otvoren vinski hotel s 11 soba, modernom kušaonicom, podrumom i prostorom za sastanke, a cijela je priča utemeljena na autohtonim vinskim sortama ove regije kojima je donedavno prijetilo izumiranje. Iza ovog važnog poduzetničkog pothvata, ali i strateški važne turističke investicije, stoji vinarija Vitus, odnosno tvrtka Trgocentar u čijem je vlasništvu.

"Vinski turizam u svijetu samo je u razdoblju između 2023. i 2024. godine porastao s 46 na 52 milijardi dolara, a do 2030. g. očekuje se daljnji rast od 13 %. Polovicu tog važnog prihoda ostvaruje Europa – logično, s obzirom na to da su u njoj smještene tri najveće vinske velesile svijeta. Usprkos činjenici da je Hrvatska smještena u turistički najpoželjnijem dijelu Europe, kod nas se, na nacionalnoj razini, vinski turizam još uvijek događa slučajno. Srećom, pojedine destinacije odlučile su uzeti stvari u svoje ruke i kreirati ponudu i identitet po mjeri modernog potrošača, priklanjajući se trendu regenerativnog turizma", kaže vinska poznavateljica Irena Lučić iz diWinea i dodaje:

Jedna od takvih regija upravo je Hrvatsko Zagorje, odnosno Krapinsko-zagorska županija koja je prepoznala napore vinara i kontinuirana ulaganja u kvalitetu vina te odlučila na toj osovini graditi snažnu turističku ponudu. No, za prepoznatljivost u svijetu vina potrebna je autentičnost, odnosno snažan brend koji gostu omogućuje iskustvo koje ne može doživjeti nigdje drugdje. Šampanja ga, primjerice, gradi na pjenušcima, Toskana na supertoskancima, Piedmont na barolu i barbarescu, Veneto na proseccu, Rioja na tempranillu. Građenje imidža vinske destinacije na „svačijim i ničijim“ sauvignonima i rizlinzima – što je donedavno bio slučaj u Zagorju – ovu je regiju, usprkos kvaliteti, stavljalo na marginu hrvatske vinske scene.

Irena Lučić, diWine i Mladen Kantoci glavni enolog vinarije Vitus (Foto: Marinko Petković)

Upravo je zato proces revitalizacije autohtonih zagorskih sorti iznimno važan korak u formiranju identiteta Hrvatskog Zagorja kao premium vinske destinacije. Vinarija Vitus prepoznala je ovaj izniman potencijal te se kroz strateška ulaganja, u suradnji s Agronomskim fakultetom u Zagrebu te uz podršku županije, upustila u ovaj rizičan i dugotrajan proces. No, na zadovoljstvo svih, prvi rezultati već su opipljivi – od zaborava je spašeno čak 20 sorti, od kojih su neke doslovno pronađene na jedinom preostalom trsu. Neke od njih već su uspješno vinificirane i spremno čekaju ljubitelje vina da ih otkriju.

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Najvažnija među njima je starohrvatska belina, koju u šali često nazivaju zagorskim Casanovom, s obzirom na to da je roditelj više od 80 značajnih svjetskih sorti. Jedno od Casanovine „djece“ je i chardonnay, najrasprostranjenija bijela sorta na planeti, a do ove spoznaje došli su upravo Francuzi, istražujući njegovo podrijetlo. Uz starohrvatsku, spašen je još čitav niz belina – svetokriška, začretska, desinička, hižakovečka, mala, pikasta, smudna i šemnička, kao i sorte dišeča ranina, volovina crvena i modra kosovina.

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U suradnji s Agronomskim fakultetom početkom ove godine izdvojena su dva bezvirusna klona starohrvatske beline, a svim vinarima koji u naredne tri godine odluče posaditi starohrvatsku belinu sadni materijal je dostupan uz 100-postotno sufinanciranje od strane županije. Prve nasade beline posadile su već vinarije Kopjar i Bolfan, a vjerujemo kako će i drugi vinari slijediti njihov primjer."

"Brojne autohtone sorte Hrvatskog zagorja bile su nepravedno zapostavljene, a danas od njih možemo dobiti vina koja su upravo ono što tržište najviše traži. Starohrvatska belina zbog dobrih kiselina daje izvrsne rezultate u pjenušcima, čiji se udio u ukupnoj proizvodnji vina u svijetu kontinuirano povećava", istaknuo je Edi Maletić, voditelj projekta revitalizacije.

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Na prezentaciji za medije i vinske profesionalce, održanoj u zagrebačkom diWine studiju, prisutni su imali priliku kušati četiri vina vinarije Vitus – pjenušac Albuelis, kupažu starohrvatske beline i dišeče ranine, starohrvatsku belinu u svom mirnom izričaju, sofisticirani rosé načinjen od sorte volovina crvena te pitko, voćno crno vino od sorte modra kosovina.

"Riječ je o mladim nasadima i još uvijek istražujemo potencijale ovih sorti. Izuzetno smo zadovoljni pjenušcem, koji je na ovogodišnjem Decanteru osvojio srebro s 90 bodova – to je prvo međunarodno priznanje za autohtone sorte Zagorja. Neke sorte su doslovno samo identificirane i pohranjene u banku gena, jer se smatra da za sad nemaju veliki potencijal za komercijalnu sadnju. Pet sorata aktivno vinificiramo i vrlo smo zadovoljni prvim rezultatima, a čini se kako isto mišljenje dijele i naši kupci – nemamo nikakvih problema s prodajom", istaknuo je Mladen Kantoci, glavni enolog vinarije Vitus.

"Vinski hotel Vitus smješten je u obnovljenoj kuriji iz 1880. godine u mjestašcu Mirkovcu, blizu Sv. Križa Začretja. Ovaj zahtjevan projekt za nas ne predstavlja isključivo financijsku investiciju. U njega je uloženo puno ljubavi, entuzijazma i želje da ostavimo nasljeđe budućim generacijama", naglasio je Darko Bratković, direktor Trgocentra i vinarije Vitus.

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"Za regiju u kojoj se proizvode vrhunski pjenušci, predikati i sortna vina možemo bez sumnje reći da je prava i ozbiljna vinska destinacija. A ono što nas izdvaja upravo su naše autohtone sorte. Smatram da ćemo ovim projektom napraviti ogroman iskorak u turističkoj ponudi – ovakav objekt, ovakvu vinariju, ovakvu priču mi do sada u Zagorju nismo imali. Ova investicija povećala je vrijednost kompletne turističke ponude Krapinsko-zagorske županije, pogotovo u pogledu vinskog turizma", rekao je Željko Kolar, župan Krapinsko-zagorske županije.

"Jednu od 11 vrhunski uređenih soba u vinskom hotelu Vitus možete rezervirati već krajem ovog ljeta kada se hotel službeno otvara za javnost. A tom prilikom svakako obiđite prekrasno uređeni vinski podrum i kušajte vrhunska vina napravljena od autohtonih sorti Zagorja. Živjeli!", poručuje Irena Lučić.