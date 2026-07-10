Matthew Olk američki je tiktoker koji se zbog ljubavi prema Hrvatici preselio u Lijepu Našu. Na TikToku često dijeli dojmove o životu kod nas, uspoređuje Hrvatsku i SAD te ističe stvari koje su ga ovdje osvojile – od hrane i prirode do opuštenijeg načina života. Matthew niže pohvale na račun hrane i predivne prirode, a u svojim videima često govori i o razlikama između američkog i europskog načina života. Novim videom nasmijao je pratitelje svojim rantom o tome kako želi živjeti zdravo, ali jednostavno ne može zbog rakije i ćevapa.

"Pokušavam živjeti zdravo, kunem se! Onda sasvim nevino odem po malo voća i povrća, a prije nego što se snađem, pijem rakiju i jedem ćevape s lokalcima. Ali volim svaku sekundu toga. Volim velikodušnost, zajedništvo i srce balkanskih ljudi.

Ponekad se čak uhvatim kako sam pomalo ljubomoran što se ne mogu nazvati pravim Hrvatom ili Balkancem. Ali osjećam se blagoslovljeno što mogu živjeti među njima.

Doživjeti te male trenutke uz rakiju i ćevape s novim prijateljima čini više za moje zdravlje nego bilo koja voćna salata. Živjeli, prijatelji!" objavio je Matthew, kojem je deviza "Živi pomalo i popij rakiju" ovih dana najprivlačnija.