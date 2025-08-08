Knedlíky – ili knedle, ponos su češke kuhinje i jedan od najčešćih priloga umacima, povrću i mesu. Najpoznatija verzija su houskové knedlíky – mekane i prozračne krušne knedle koje savršeno upotpunjuju mnoga tradicionalna češka jela.

Pripremaju se od brašna, jaja, kvasca, mlijeka, soli i kockica kruha. Tijesto se oblikuje u valjak, zatim kuha u vodi ili pari. Nakon kuhanja, knedle se režu i poslužuju tople, često uz klasične češke umake.

Tradicionalni češki način rezanja je pomoću pamučnog konca, no možete koristiti i vrlo oštar nož ili rezač za knedle. Ako knedle ne poslužujete odmah nakon kuhanja, premažite ih rastopljenim maslacem ili mašću kako se ne bi osušile.

Češke knedle - sastojci: 480 g brašna

300 ml mlakog mlijeka

Oko 150 g kockica starog bijelog kruha (1,5 šalice)

1 jaje

½ žličice soli

½ žličice šećera Češke knedle - priprema: Narežite stari bijeli kruh na kockice od oko 1 cm. Ako je kruh previše mekan, stavite ga na lim za pečenje i tostirajte 10 minuta u pećnici zagrijanoj na 175 °C. U 120 ml mlakog mlijeka umiješajte ½ žličice šećera i kvasac. Ostavite na toplom 10–15 minuta, dok se ne pojavi pjenasti sloj na površini. U veliku zdjelu stavite brašno i sol. U preostalo mlijeko umiješajte jaje, pa dodajte brašnu. Ulijte i aktivirani kvasac s tekućinom. Mijesite tijesto rukom ili mikserom s nastavkom za tijesto dok ne postane glatko. Zatim lagano umiješajte kockice kruha. Ako je tijesto ljepljivo, dodajte 1–2 žlice brašna. Oblikujte tijesto u kuglu, stavite u čistu zdjelu, pokrijte kuhinjskom krpom i ostavite na toplom oko 45 minuta, dok ne udvostruči volumen. Dignuto tijesto podijelite na dva dijela. Svaki oblikujte u valjak, malo kraći od posude kako bi ostalo mjesta za širenje. Možete ga kuhati u vodi ili na pari. Za kuhanje u vodi – u velikom loncu zakuhajte posoljenu vodu, smanjite na lagano vrenje. Kuhajte knedle 18 minuta, okrećući ih nakon 9 minuta. Poklopite lonac. Za kuhanje na pari: Rupičastu posudu za kuhanje na pari stavite u lonac s vodom pa zagrijte. Kada voda provrije, stavite u rupičastu posudu tijesto, poklopite i kuhajte 25 minuta bez okretanja. Oprezno izvadite tijesto. Ako ste ga kuhali u vodi, izbockajte ga vilicom kako para ne bi ostala unutra jer bi u suprotnom tijesto moglo biti previše mekano i ljepljivo. Parene knedle nije potrebno bosti. Narežite tijesto na kriške debljine oko 1,5 cm i poslužite tople.

