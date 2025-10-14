Pileće mesne okruglice iz pećnice ukusno su i jednostavno jelo koje će se svidjeti i velikima i malima. Pripremaju se brzo i jednostavno – trebate samo pomiješati sve sastojke i oblikovati kuglice, a ostalo će odraditi pećnica.
Pileće mesne okruglice nevjerojatno su sočne i meke, a umak od limuna, češnjaka i začinskog bilja dodaje im savršen završni potpis. Poslužite ih s krumpirom ili tjesteninom, rezancima od tikvica ili – u sendviču. U svakoj će se kombinaciji snaći jednako dobro.
Pileće mesne okruglice - sastojci:
- 900 g mljevene piletine
- 1 veliko jaje
- 300 g maslinovs ulja
- 85 g worcesterskog umaka
- 85 g krušnih mrvica
- 50 g ribanog parmezana
- 2–3 češnja češnjaka, nasjeckana
- 1 čajna žličica soli
- 125 g mljevenog crnog papra
- 1 čajna žličica luka u prahu
- 1 čajna žličica sušenog origana
- 2 žlice sitno nasjeckanog svježeg peršina
Umak od limuna, češnjaka i začinskog bilja
- 55 g maslaca
- 30 ml svježeg soka od limuna
- 2 češnja češnjaka, nasjeckana
- 2 žlice sitno nasjeckanog svježeg peršina
- 1 čajna žličica nasjeckanog svježeg timijana
- 1 čajna žličica sitno nasjeckanog svježeg origana
- 1 prstohvat soli
Pileće mesne okruglice - priprema:
- Zagrijte pećnicu na 200 stupnjeva i obložite lim za pečenje papirom ili ga dobro namastite.
- Velikom žlicom izmiješajte sve sastojke za mesne okruglice u velikoj zdjeli.
- Uzimajte po dvije žlice smjese i rukama oblikujte kuglice. Trebali biste dobiti 35 okruglica.
- Pecite okruglice 20 minuta ili dok se ne ispeku i ne dobiju lijepu boju.
- Za umak u manji lonac stavite maslac i sok od limuna te kuhajte na srednje jakoj vatri dok se maslac potpuno ne otopi. Dodajte nasjeckani češnjak i kuhajte, povremeno miješajući, dok ne zamiriše (otprilike jednu minutu). Maknite s vatre i umiješajte nasjeckano svježe začinsko bilje.
- Premažite pečene okruglice umakom, a višak ostavite za posluživanje.
Jeli smo u prvoj vegetarijanskoj pizzeriji u Zagrebu i jako se iznenadili +12