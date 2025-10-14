Pileće mesne okruglice iz pećnice ukusno su i jednostavno jelo koje će se svidjeti i velikima i malima. Pripremaju se brzo i jednostavno – trebate samo pomiješati sve sastojke i oblikovati kuglice, a ostalo će odraditi pećnica.

Pileće mesne okruglice nevjerojatno su sočne i meke, a umak od limuna, češnjaka i začinskog bilja dodaje im savršen završni potpis. Poslužite ih s krumpirom ili tjesteninom, rezancima od tikvica ili – u sendviču. U svakoj će se kombinaciji snaći jednako dobro.

Pileće mesne okruglice - sastojci: 900 g mljevene piletine

1 veliko jaje

300 g maslinovs ulja

85 g worcesterskog umaka

85 g krušnih mrvica

50 g ribanog parmezana

2–3 češnja češnjaka, nasjeckana

1 čajna žličica soli

125 g mljevenog crnog papra

1 čajna žličica luka u prahu

1 čajna žličica sušenog origana

2 žlice sitno nasjeckanog svježeg peršina Umak od limuna, češnjaka i začinskog bilja 55 g maslaca

30 ml svježeg soka od limuna

2 češnja češnjaka, nasjeckana

2 žlice sitno nasjeckanog svježeg peršina

1 čajna žličica nasjeckanog svježeg timijana

1 čajna žličica sitno nasjeckanog svježeg origana

1 prstohvat soli Pileće mesne okruglice - priprema: Zagrijte pećnicu na 200 stupnjeva i obložite lim za pečenje papirom ili ga dobro namastite. Velikom žlicom izmiješajte sve sastojke za mesne okruglice u velikoj zdjeli. Uzimajte po dvije žlice smjese i rukama oblikujte kuglice. Trebali biste dobiti 35 okruglica. Pecite okruglice 20 minuta ili dok se ne ispeku i ne dobiju lijepu boju. Za umak u manji lonac stavite maslac i sok od limuna te kuhajte na srednje jakoj vatri dok se maslac potpuno ne otopi. Dodajte nasjeckani češnjak i kuhajte, povremeno miješajući, dok ne zamiriše (otprilike jednu minutu). Maknite s vatre i umiješajte nasjeckano svježe začinsko bilje. Premažite pečene okruglice umakom, a višak ostavite za posluživanje.

Jeli smo u prvoj vegetarijanskoj pizzeriji u Zagrebu i jako se iznenadili +12