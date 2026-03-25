Kremasti umak od hrena jednostavan je dodatak mesnim jelima - pasat će uz sve: od kuhane teletine do svinjskog pečenja, a može se koristiti i u sendvičima te kao nadjev za punjena jaja. Dobro se slaže i s dimljenom ili svježom skušom, pečenim krumpirom i ciklom, a može se poslužiti i kao dip, primjerice uz tortilja čips. Nemate li puno vremena, kao osnova umaka može poslužiti kupovni umak, ali se može napraviti i od svježeg korijena.

Odlučite li se za korijen, ogulite ga i naribajte oko pet centimetra pa ga pomiješajte s 300 g kiselog vrhnja, dodajte žličicu do dvije senfa, prstohvat šećera i pola žličice soli pa sve dobro promiješajte i po potrebi dodatno začinite. Na kraju umiješajte sitno sjeckani vlasac. Takav umak je najbolje pripremiti neposredno prije jela ili najviše sat vremena unaprijed. Recept s kupovnim umakom koji se nadograđuje drugim sastojcima potražite u nastavku.

Umak od hrena - sastojci:

2 žlice umaka od hrena, ocijeđenog

2 žlice majoneze

2 žličice limunova soka

¼ žličice soli

⅛ žličice crnog papra

1 žlica nasjeckanog vlasca Umak od hrena - priprema: U manjoj zdjeli pomiješajte sve sastojke dok ne dobijete ujednačenu smjesu. Poslužite odmah ili pokrijte i čuvajte u hladnjaku do otprilike 2 tjedna. Savjet: Ako želite jači okus hrena, dodajte ga još prema vlastitom ukusu.

