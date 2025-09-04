Ovaj lagani i mirisni quiche donosi savršenu kombinaciju sastojaka: sočne pečene cherry rajčice, aromatični bosiljak i bogati okus parmezana sjedinjuju se u prhkom, domaćem tijestu – idealnom za laganu večeru, piknik ili brunch.

Jednostavan za pripremu, a dovoljno dojmljiv da impresionira svakog gosta, ovaj quiche možete poslužiti topao ili hladan, uz čašu bijelog vina ili jednostavnu zelenu salatu. Savršen je primjer onoga da je jednostavno često i - najbolje. Dobar tek!

 

Quiche s pečenim cherry rajčicama, parmezanom i bosiljkom - sastojci:

  • 300 g cherry rajčica
  • malo maslinovog ulja
  • 50 g parmezana, naribanog
  • 2 jaja
  • 285 ml vrhnja za šlag
  • šaka listova bosiljka, usitnjenih, plus nekoliko cijelih za ukras
  • sol
  • papar

Za tijesto

  • 280 g glatkog brašna, plus za posipanje
  • 140 g hladnog maslaca, narezanog na komadiće
  • malo vode

Quiche s pečenim cherry rajčicama, parmezanom i bosiljkom - priprema:

  1. Prosijte brašno u zdjelu, dodajte maslac pa zatim ih rukama mijesite dok ne dobijete mrvičastu smjesu. Dodajte 2-4 žlice vode ili koliko treba da se sjedine. Oblikujte kuglu.
  2. Tijesto razvaljajte na lagano pobrašnjenoj površini u krug promjera 30-ak centimetara. Za pečenje vam treba kalup promjera 25 centimetara.
  3. Uz pomoć valjka prebacite tijesto u kalup i utisnite ga u njega. Ohladite u hladnjaku ili zamrzivaču 20 minuta.
  4. Zagrijte pećnicu na 200 stupnjeva.
  5. U mali kalup za pečenje rasporedite rajčice i pokapajte ih maslinovim uljem te začinite solju i paprom. Stavite rajčice na donju rešetku pećnice.
  6. Tijesto u kalupu izbodite vilicom, prekrijte ga papirom za pečenje i napunite grahom ili drugim utegom za slijepo pečenje.
  7. Pecite 20 minuta pa maknite papir i grah, a zatim nastavite peći još 5-10 minuta da tijesto dobije boju. Izvadite i koru i rajčice iz pećnice.
  8. Dok se tijesto peče, u velikoj zdjeli umutite jaja. Postupno dodajte vrhnje, zatim umiješajte bosiljak i začinite.
  9. Kada je tijesto gotovo, pospite po njemu polovicu sira, dodajte rajčice, prelijte smjesom vrhnja i na kraju pospite ostatkom sira.
  10. Pecite 20-25 minuta dok se nadjev ne stisne i ne dobije boju.
  11. Ostavite da se malo ohladi na sobnoj temperaturi, odrežite rubove tijesta, a zatim ga izvadite iz kalupa. Pospite preostalim bosiljkom i poslužite.

