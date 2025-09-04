Ovaj lagani i mirisni quiche donosi savršenu kombinaciju sastojaka: sočne pečene cherry rajčice, aromatični bosiljak i bogati okus parmezana sjedinjuju se u prhkom, domaćem tijestu – idealnom za laganu večeru, piknik ili brunch.

Jednostavan za pripremu, a dovoljno dojmljiv da impresionira svakog gosta, ovaj quiche možete poslužiti topao ili hladan, uz čašu bijelog vina ili jednostavnu zelenu salatu. Savršen je primjer onoga da je jednostavno često i - najbolje. Dobar tek!

Quiche s pečenim cherry rajčicama, parmezanom i bosiljkom - sastojci: 300 g cherry rajčica

malo maslinovog ulja

50 g parmezana, naribanog

2 jaja

285 ml vrhnja za šlag

šaka listova bosiljka, usitnjenih, plus nekoliko cijelih za ukras

sol

papar Za tijesto 280 g glatkog brašna, plus za posipanje

140 g hladnog maslaca, narezanog na komadiće

malo vode Quiche s pečenim cherry rajčicama, parmezanom i bosiljkom - priprema: Prosijte brašno u zdjelu, dodajte maslac pa zatim ih rukama mijesite dok ne dobijete mrvičastu smjesu. Dodajte 2-4 žlice vode ili koliko treba da se sjedine. Oblikujte kuglu. Tijesto razvaljajte na lagano pobrašnjenoj površini u krug promjera 30-ak centimetara. Za pečenje vam treba kalup promjera 25 centimetara. Uz pomoć valjka prebacite tijesto u kalup i utisnite ga u njega. Ohladite u hladnjaku ili zamrzivaču 20 minuta. Zagrijte pećnicu na 200 stupnjeva. U mali kalup za pečenje rasporedite rajčice i pokapajte ih maslinovim uljem te začinite solju i paprom. Stavite rajčice na donju rešetku pećnice. Tijesto u kalupu izbodite vilicom, prekrijte ga papirom za pečenje i napunite grahom ili drugim utegom za slijepo pečenje. Pecite 20 minuta pa maknite papir i grah, a zatim nastavite peći još 5-10 minuta da tijesto dobije boju. Izvadite i koru i rajčice iz pećnice. Dok se tijesto peče, u velikoj zdjeli umutite jaja. Postupno dodajte vrhnje, zatim umiješajte bosiljak i začinite. Kada je tijesto gotovo, pospite po njemu polovicu sira, dodajte rajčice, prelijte smjesom vrhnja i na kraju pospite ostatkom sira. Pecite 20-25 minuta dok se nadjev ne stisne i ne dobije boju. Ostavite da se malo ohladi na sobnoj temperaturi, odrežite rubove tijesta, a zatim ga izvadite iz kalupa. Pospite preostalim bosiljkom i poslužite.

