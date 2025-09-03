Galerija 0 0 0 0 Svake godine baci se više od milijardu kišobrana diljem svijeta – većina završi na odlagalištima smeća, na ulicama i u oceanima. S obzirom da su ova pomagala obično napravljena od plastike i drugih sintetičkih materijala, potrebna su im stoljeća da se razgrade.



Norveška tvrtka Greenstart odlučila je zaštititi ljude od kiše, ali i planet od nepotrebnog otpada. Napravili su prvi 100 posto kompostabilni kišobran koji obuhvaća patentirani spiralni mehanizam od biomaterijala i gornji dio (klobuk) napravljen od papira sa specijalnim premazom.



Napravljene su dvije verzije ovoga kišobrana – jednokratni model koji je namijenjen 24-satnoj upotrebi i sedmodnevni model koji se može koristiti više dana zaredom. Nakon što ga upotrijebite, on se razgradi na prirodan način u prosjeku za tri do šest mjeseci.

Greenstart kišobran će se razgraditi za tri do šest mjeseci (Foto: Profimedia)

Greenstart kišobran je testiran na kiši i otporan na vjetar, a kompostirati ga možete kod kuće ili u prirodi. Inovatori iz Norveške tvrde da je lagan, ekološki prihvatljiv i sjajan izbor kada idete na koncerte i festivale na otvorenom, ali u hitnim situacijama.

U tijeku je Kickstarter kampanja u kojem Greenstart traži financijsku podršku za svoj održivi projekt, a preko kojeg možete dobiti komplet kišobrana – jednokratni i sedmodnevni po cijeni od 400-injak norveških kruna odnosno oko 35 eura.



Više o jednokratnim biorazgradivim kišobranima čitajte ovdje .

