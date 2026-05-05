Grickalice pune proteina veliki su prehrambeni hit već posljednjih nekoliko godina. U trgovinama su na raspolaganju slani i slatki zalogajčići nadopunjeni proteinskim prahovima, ali i napravljeni od sastojaka koji obiluju bjelančevinama biljnog i životinjskog porijekla.

Jeste li znali da hrskavi i slani proteinski čips, primjerice, možete napraviti kod kuće? I to od samo četiri sastojka: kuhanog slanutka, sira, maslinova ulja i nešto soli.

Čips možete začiniti i s dodatnim začinima poput dimljene čili paprike, mediteranske mješavine začina, s čili pahuljicama ili s kajenskim paprom. Sveukupno, ova kombinacija dat će vam oko 60 grama proteina.

Slanutak mora biti potpuno suh prije nego što preko njega naribate parmezan. Znat ćete da je čips gotov kad se sir otopi i počne dobivati zlatnu boji i hrskavu teksturu.

Proteinski čips od slanutka i sira - sastojci: 1 konzerva kuhanog slanutka od 400 g

100 g naribanog parmezana

2 žlice ulja

sol po želji Proteinski čips od slanutka i sira - priprema: Zagrijte pećnicu na 200 Celzijevih stupnjeva. Ocijedite slanutak iz konzerve, isperite ga i dobro posušite papirnatim ručnikom. Rasporedite ocijeđeni i posušeni kuhani slanutak na lim za pečenje, začinite sa solju i dodajte ulje. Pecite slanutak dok lagano ne poprimi zlatnu boji i ne osuši se izvana – za to će vam biti potrebno oko 10 do 12 minuta. Izvadite lim iz pećnice, skupite tostirani slanutak na sredinu i preko njega pospite sitno naribani parmezan. Vratite sve zajedno u pećnicu i nastavite peći oko 10 do 15 minuta dok se sir ne rastopi i ne postane hrskav. Rukama razlomite zapečeni slanutak sa sirom na komade veličine čipsa i poslužite. Dobar tek!

