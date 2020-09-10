Antilia je ime nebodera na Altamount Roadu u Mumbaiju u Indiji koji se smatra najskupljim domom na svijetu u kojem ne žive članovi kraljevske obitelji. U vlasništvu je indijskog milijardera Mukesha Ambanija, koji tu živi od 2012. godine, a svoj je dom platio oko milijardu eura.

U svibnju 2026. njegova tržišna vrijednost procijenjena je na oko 4 milijarde dolara, no i dalje nije najskuplji dom na svijetu. Ta titula tehnički pripada Buckinhamskoj palači u Londonu, u kojoj živi britanski kralj Charles III.



Antilia je dobila ime prema fantomskom otoku u Atlantskom oceanu koji je izvor brojnih legendi.

Prostire na nešto više od 37.000 četvornih metara, visoka je 173 metara, a ima 27 katova vrlo visokih stropova. Dizajnirali su je arhitekti iz američke tvrtke Perkins & Will, nadahnuti motivima sunca i cvijeta lotusa.

Otkako je izgrađena 2011. godine, predmet je ismijavanja lokalnog stanovništva. Ne samo da je izgrađena na zemljištu nekadašnjeg sirotišta već je i za mnoge nepotreban simbol nametanja bogatstva u najmnogoljudnijoj zemlji svijeta koja se bori s glađu i velikim siromaštvom.

Šest katova na vrhu zgrade rezervirano je za obiteljske odaje najbogatijeg Indijca i njegove obitelji, a neboder dolazi i s privatnom garažom u kojoj se nalazi više od 160 automobila, obuhvaća tri helipada, brojne vrtove, hram, kino s 50 mjesta i dvoranu za bal.



U neboderu se nalazi spa-zona na dva kata, devet superbrzih dizala, a zapošljava više stotina zaposlenika koji se brinu o Ambanijima. Povrh svega, neboder je konstruiran tako da može izdržati potres od 8 stupnjeva po Richtarovoj skali.

