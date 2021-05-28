Grci su Biokovo nazivali „jadranskom planinom“: Adrion. Latinsko joj je ime bilo Mons Slavorum, što znači „slavenska planina“ ili „slavensko brdo“. Kako se snijeg na vrhu zadržava velik dio godine, narod joj je najvjerojatnije dao ime po snježnoj bjelini. Od riječi „bilak“, što znači „bijeli snijeg“, nastalo je najprije Bilkovo a potom Biokovo. Bez obzira na ime, taj gorostas koji izranja iz mora krije brojne zanimljivosti – kako prirodne, tako i „neprirodne“, poput primjerice skrivenog kompleksa koji je Tito gradio za slučaj atomskog rata ili spektakularnog vidikovca u obliku potkove, Nebeske šetnice - Skywalk Biokovo.



Već na prvi pogled s Makarske rivijere Biokovo i njegove strmine izazivaju strahopoštovanje no kad dublje uđete u stjenovitu unutrašnjost počinju se otkrivati brojne zanimljivosti. Jedna od njih je i Šuplja stina ili "Biokovsko oko", nedaleko od Brela.

Neobično oko koje je priroda isklesala u stijeni izaziva čuđenje i divljenje kako turista, tako i mještana. Poput kakvog divovskog objektiva, idealnog za snimanje razglednica, kroz stijenu se mogu vidjeti cijela Brela i primorje. Oko moćne planine pomno prati sva zbivanja u svom podnožju i okolici, ali da biste do njega došli potrebno se navući dobre cipele te ponijeti dovoljno vode i zaštitu od sunca.

Mračno, hladno i tajnovito: Znate li u blizini kojeg se našeg otoka nalazi najdublja točka Jadrana? +0