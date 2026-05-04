Galerija 2 2 2 2 Dok većina još čeka vrhunac ljeta, oni iskusniji već pakiraju kufere. Druga polovica svibnja jedno je od najboljih razdoblja za odmor na Jadranu – temperature su ugodne, more sve primamljivije, priroda u punom cvatu, a cijene i gužve daleko od ljetnog maksimuma. Rekao bi čovjek – idealno vrijeme.

U to doba još je moguće doživjeti odmor onako kako ga mnogi zamišljaju – bez borbe za mjesto na plaži i vrtoglavih cijena smještaja.

Razlika u cijenama posebno dolazi do izražaja upravo u ovom razdoblju, kada se apartmani mogu pronaći po pristojnim cijenama…

Da ne duljimo pričom i opisima, evo i nekoliko takvih apartmana, gdje će vas noćenje (prema podacima sa stranice booking.com) stajati „pristojne“ novce.

U malom mjestu Klek, na samom jugu Hrvatske, nalaze se Apartmani Alfijo. Apartmani imaju pogled na more, balkon i potpuno opremljenu kuhinju, a posebno se ističe lokacija, doslovno nekoliko koraka od plaže. U svibnju se cijene kreću već od oko 50 do 70 eura po noćenju, ovisno o terminu i veličini apartmana.

Na Makarskoj rivijeri, točnije u Brelima, jedan od dobrih primjera predsezonske ponude je V&T Apartment. Ovaj apartman nalazi se praktički uz more, svega nekoliko koraka od plaže Soline. Gostima su na raspolaganju klima, potpuno opremljena kuhinja i privatni parking, a upravo se lokacija najčešće ističe kao najveća prednost. U drugoj polovici svibnja cijene se u pravilu kreću oko 70 do 100 eura po noćenju, što je značajno manje nego u srcu ljeta.

U Zadru (u kvartu Borik, gdje se nalazi i istoimena plaža), dobar izbor su Apartmani Anđela. Riječ je o klasičnim, urednim apartmanima blizu mora koji su posebno zanimljivi onima koji žele kombinirati gradski odmor i plažu. Lokacija omogućuje brz dolazak do starog grada (javnim prijevozom ste začas, a pješke vam treba pola sata uz more), ali i dovoljno mira za opuštanje. U drugoj polovici svibnja cijene se u pravilu kreću između 50 i 80 eura po noćenju, ovisno o veličini apartmana i terminu.

Za one koji traže spoj mora i prirode, posebno zanimljivo je malo mjesto Seline kod Paklenice. Smještaj valja potražiti u apartmanima Centar Seline Paklenica, smještenima u blizini mora i Nacionalnog parka Paklenica. Apartmani su uredni, imaju kuhinju, terasu ili balkon te dvorište, a posebno su zanimljivi zbog kombinacije planinskog i morskog okruženja. U svibnju se cijene najčešće kreću od oko 50 do 80 eura po noćenju, što ih čini vrlo pristupačnim izborom za aktivni odmor.

Paradise Garden Apartment, prostrani apartman s dvije spavaće sobe i vrtom, udaljen svega nekoliko minuta hoda od gradske plaže, dobar je izbor za ljetovanje u Crikvenici. Gostima su na raspolaganju terasa, klima-uređaj i privatni parking, što ga čini vrlo praktičnim izborom za duži boravak. U predsezoni se ovakav smještaj najčešće može pronaći u rasponu od otprilike 80 do 110 eura po noćenju, ovisno o terminu i dostupnosti.

Ako tražite najbolji omjer cijene, vremena i doživljaja, druga polovica svibnja vjerojatno nema konkurenciju. Za isti budžet možete dobiti bolji smještaj, dulji boravak ili jednostavno – više mira.

A kad znate da noćenje uz more može koštati manje od večere za dvoje, jasno je zašto sve više ljudi bira upravo predsezonu za uživanje u morskim radostima…

