Poboljšajte okus burgera i neka u njima zvijezda bude sočna pljeskavica od junećeg mesa punjene rastopljenim sirom poput naribanog cheddara. Okus pljeskavice dodatno oplemenite prepirjanim komadićima pancete, luka i češnjaka.

Najfiniji burger je onaj koji je napravljen na roštilju. Da izbjegnete raspadanje pljeskavice, važno je meso staviti u hladnjak da se stisne prije termičke obrade, a u smjesu možete dodati i žumanjak te nešto krušnih mrvica.

Ovako pripremljene pljeskavice ispecite na roštilju ili gril tavi pa poslužite u pecivu zajedno s umakom po želji, zelenom salatom, hrskavim komadićima luka, kiselim krastavcima, kriškama svježe rajčice i drugim sličnim prilozima.

Pljeskavica punjena sirom - sastojci: 500 g mljevene junetine

100 grama naribanog cheddara

60 g dimljene pancete

50 g krušnih mrvica

1 žumanjak

1 luk

1 češanj češnjaka

biljno ulje po želji

grančice timijana po želji

sol i papar po želji Pljeskavica punjena sirom - priprema: Zagrijte ulje u tavi na srednje jakoj vatri i na njemu prepirjajte luk oko 10 minuta dok ne omekša. Posolite ga po želji. Dodajte sitno sjeckanu pancetu i pirjajte sve zajedno još pet minuta. Dodajte i nasjeckani češnjak te timijan i pirjajte sve zajedno oko jedne minute. Pustite da se ova smjesa malkice ohladi. U veliku posudu stavite mljeveno juneće meso i ohlađenu smjesu na bazi pancete i luka. U smjesu dodajte i jedan žumanjak te krušne mrvice. Dobro posolite i popaprite smjesu te je podijelite na četiri jednaka dijela. Podijelite smjesu na četiri jednaka dijela. Svaki dio mesa oblikujte u pljeskavice. U sredinu svake pljeskavice stavite četvrtinu sira, pa ostatkom smjese prekrijte sir. Lagano pritisnite dlanom mesnu smjesu da dobijete burger punjen sirom. Ponavljajte postupak dok ne potrošite sve sastojke. Ispecite burgere na roštilju – otprilike četiri do pet minuta sa svake strane dok nije termički obrađeno onako kako treba. Zamotajte svaku pljeskavicu u aluminijsku foliju i ostavite na rubu roštilja još pet do 10 minuta kako bi se sir rastopio do kraja. Poslužite burgere u pecivu s umakom i prilozima po želji. Dobar tek!

