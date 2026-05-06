Poboljšajte okus burgera i neka u njima zvijezda bude sočna pljeskavica od junećeg mesa punjene rastopljenim sirom poput naribanog cheddara. Okus pljeskavice dodatno oplemenite prepirjanim komadićima pancete, luka i češnjaka.
Najfiniji burger je onaj koji je napravljen na roštilju. Da izbjegnete raspadanje pljeskavice, važno je meso staviti u hladnjak da se stisne prije termičke obrade, a u smjesu možete dodati i žumanjak te nešto krušnih mrvica.
Ovako pripremljene pljeskavice ispecite na roštilju ili gril tavi pa poslužite u pecivu zajedno s umakom po želji, zelenom salatom, hrskavim komadićima luka, kiselim krastavcima, kriškama svježe rajčice i drugim sličnim prilozima.
Pljeskavica punjena sirom - sastojci:
- 500 g mljevene junetine
- 100 grama naribanog cheddara
- 60 g dimljene pancete
- 50 g krušnih mrvica
- 1 žumanjak
- 1 luk
- 1 češanj češnjaka
- biljno ulje po želji
- grančice timijana po želji
- sol i papar po želji
Pljeskavica punjena sirom - priprema:
- Zagrijte ulje u tavi na srednje jakoj vatri i na njemu prepirjajte luk oko 10 minuta dok ne omekša. Posolite ga po želji. Dodajte sitno sjeckanu pancetu i pirjajte sve zajedno još pet minuta. Dodajte i nasjeckani češnjak te timijan i pirjajte sve zajedno oko jedne minute. Pustite da se ova smjesa malkice ohladi.
- U veliku posudu stavite mljeveno juneće meso i ohlađenu smjesu na bazi pancete i luka. U smjesu dodajte i jedan žumanjak te krušne mrvice. Dobro posolite i popaprite smjesu te je podijelite na četiri jednaka dijela.
- Podijelite smjesu na četiri jednaka dijela. Svaki dio mesa oblikujte u pljeskavice. U sredinu svake pljeskavice stavite četvrtinu sira, pa ostatkom smjese prekrijte sir. Lagano pritisnite dlanom mesnu smjesu da dobijete burger punjen sirom. Ponavljajte postupak dok ne potrošite sve sastojke.
- Ispecite burgere na roštilju – otprilike četiri do pet minuta sa svake strane dok nije termički obrađeno onako kako treba. Zamotajte svaku pljeskavicu u aluminijsku foliju i ostavite na rubu roštilja još pet do 10 minuta kako bi se sir rastopio do kraja.
- Poslužite burgere u pecivu s umakom i prilozima po želji. Dobar tek!
