Kruh i krumpir namirnice su koje se najčešće bacaju, no to nije uvijek nužno. Tvrdi kruh možemo usitniti u mrvice i osušiti ili iskoristiti za tople sendviče, no pojavi li se plijesan, vrijeme je da se od njega oprostimo. Kad je riječ o proklijalom krumpiru, nije toliko jednostavno.

Krumpir sadrži solanin, štetni alkaloidni spoj koji služi kao prirodni pesticid, a koji je prisutan u povećanoj koncentraciji u zelenom, oštećenom ili proklijalom krumpiru, potvrđuju britanski znanstvenici sa Sveučilišta Lincoln, kao i njemački Savezni institut za procjenu rizika.

Toksične klice krumpira mogu izazvati probavne tegobe ili glavobolju, stoga ih svakako treba odrezati. Ako je krumpir mekan ili se smežurao, obvezno ga bacite, no ostane li tvrd i "zdrav", možete ga oguliti, prema potrebi izdubiti na mjestu gdje je proklijao i koristiti za jelo.

Kako biste usporili klijanje krumpira, nakon kupnje spremite ga na hladno i tamno mjesto, najbolje u kartonsku kutiju ili papirnatu vrećicu kako bi zrak mogao cirkulirati. U plastici krumpir ne može "disati", pa će se i prije pokvariti.

Čuvate li veću količinu krumpira, redovito ih provjeravajte pa one koji su proklijali ili omekšali izdvojite kako ne bi potaknuli kvarenje ostalih. Također, nemojte ih čuvati zajedno s lukom kako bi se usporilo starenje zbog plinova koje ispuštaju.

