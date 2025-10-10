Bjelovarsko-bilogorska županija upravo je takvo mjesto.

Miris svježe pečenog toplog kruha iz pećnice, teglice slatkog meda pored prozora, čaša rumenog vina na stolu, gusto pivo uz mekani sir i domaći kolač, dok se niz brežuljke lijeno kotrlja spektakularan zalazak – sve je povezano u ruralni sklad i izletnički Doživljaj više. Donosimo mali vodič kroz svijet obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i domaćinstava koja i danas čuvaju autentičnost, a svoje goste dočekuju otvorenog srca.

Brežuljci (Foto: Arhiv TZBBŽ)

Kušaonice – gdje se tradicija pretvara u doživljaj

Kušaonice su svojevrsna dobrodošlica i ulaz u svaki kraj, koja otvaraju vrata u ukusnu priču a vina, rakije, likeri, džemovi sirevi i i ostali proizvodi najljepša su pozivnica za istraživanje gastro senzacija Bjelovarsko - bilogorskog kraja. Rakija će tako evocirati toplinu ognjišta, sir će mirisati po dozreloj livadi, a likeri će prizvati slatkoću voćnjaka u kasno ljeto.

Svi okusi imaju okus djetinjstva, a mirisi prirode stapaju se u jedinstvenu priču -

suho, slatko, slano, oporo, trpko, medeno i mirisno u savršenoj ravnoteži.

KUŠAONICA DOMAĆIH PROIZVODA – OPG FREDI PALI

OPG Fredi Pali (Foto: Arhiv TZBBŽ)

OPG Fredi Pali iz Velike Pisanice je kušaonica domaćih proizvoda. Poznati su po vrhunskim likerima, rakijama i domaćim sokovima, a nedavno su obogatili svoju ponudu i domaćim bilogorskim ginom.

Specijalizirani su za uzgoj i preradu voća, stvarajući fine sokove, džemove, likere i rakije koje su osvojile brojna priznanja. Među njihovim najpoznatijim proizvodima ističe se liker Jegaro, kombinacija rakije od jabuke s 56 različitih trava.

Posjetitelji imaju priliku doživjeti bogatstvo okusa Bjelovarsko-bilogorskog kraja u njihovoj kušaonici, koja može primiti pedesetak osoba. Prostor je uređen u tradicionalnom stilu, s otvorenim kaminom i detaljima od cigle i drveta, stvarajući toplu i gostoljubivu atmosferu.

Biogal sirana – bajka od mlijeka i plemenitih plijesni

Biogal sirana (Foto: Arhiv TZBBŽ)

U Donjem Daruvaru, na obroncima okruženim zelenilom i vinogradima, BIOGAL SIRANA više od dva desetljeća njeguje umjetnost sirarstva.

Iz male prerade mlijeka pretvorili su se u dom sirarskih delicija – prave galerije okusa u kojoj se može pronaći više od dvadeset vrsta kravljih, kozjih i ovčjih sireva.

Od blagih i svježih do zrelih i pikantnih, svaki ima svoju priču i karakter.

Na tragu svojih „sirnih tajni“, Biogal priprema i posebne sireve s plemenitom plijesni - ppnos ovog kraja Ako ste vjerovali da je sir samo hrana, Biogal će vas razuvjeriti – jer ovdje se proizvodnja i kušanje sira doživljava kao umjetnost življenja.

Pr (Foto: Arhiv TZBBŽ)

OPG Balja – Prvi hrvatski hotel za pčele s pet zvjezdica

OPG Balija (Foto: Arhiv TZBBŽ)

U borovom šumarku kraj Garešnice, priroda, pčele i njihovi ljudi našli su savršeni zajednički jezik pomoću kojeg komuniciraju u idealnoj ravnoteži. Posjetite prvi hrvatski hotel za pčele s pet zvjezdica, kojeg s ljubavlju vodi obitelj Balja.

Ovdje možete razgledati košnice, naučiti sve o pčelama i vrhunskom domaćem medu, ali i unajmiti vlastitu košnicu!

Obitelj Balja vodi brigu o svemu – od prihrane i liječenja pčela do vrcanja i skladištenja meda, dok vi možete doći kad god poželite i uvjeriti se da su vaše pčele u sigurnim rukama.

Hotel za pčele (Foto: Arhiv TZBBŽ)

Djecu će oduševiti pčelarsko odijelo i radionice, a odrasle čeka prava ljekovita oaza – kućica za apiterapiju u kojoj se udiše medni zrak bogat česticama peluda i pčelinjeg otrova.

Uz kućicu se proteže šetnica uz potočić, a miris voska i meda mami vas da sjednete na terasu s ležaljkama, zaronite u smirujuću tišinu i uživate u ovom pčelarskom ekvilibriju.

Uređenje prostora posveta je pčelama – od lustera od starih košnica do detalja od voska i drveta a sve to predano održava bračni par Balja, potomci bake koja je prve košnice donijela u miraz – još početkom 20. stoljeća.

OPG Adele Jareš – Sobe “Na farmi”

OPG Adela Jareš (Foto: Arhiv TZBBŽ)

Na slavonskom imanju obitelji Jareš, gdje se sir izrađuje već više od 150 godina, tradicija i gostoljubivost žive rame uz rame.

Generacijama se bave sirarstvom i poljoprivredom, a njihova stara receptura svježeg sira temelj je bogate ponude više od petnaest vrsta sireva koje danas proizvode u svojoj mini sirani, otvorenoj 2008. godine.

OPG Jareš (Foto: Arhiv TZBBŽ)

Iznad sirane nalaze se šarmantne Sobe „Na farmi“ – utočište za gurmane i sve koji žele doživjeti pravi seoski život.

U izradu i sazrijevanje sireva možete zaviriti kroz prozore i galerije, a pogled s terase otkriva živu svakodnevicu tipičnog slavonskog gospodarstva.

Sobe su uređene toplinom doma: namještaj ručne izrade lokalnih majstora, prirodni materijali i detalji koji odišu jednostavnošću.

Objekt raspolaže s tri sobe (ukupno šest ležajeva), svaka s vlastitom kupaonicom i balkonom, dok se zajednička kuhinja i blagovaonica pretvaraju u mjesto susreta i doručaka prepunih domaćih proizvoda s OPG-a Jareš.

OPG Bačak – njeno kraljevstvo Tikva i domaće čarolije

OPG Bačak (Foto: Arhiv TZBBŽ)

Kad spojite plodnu bilogorsku zemlju, vrijedne ruke i kreativnost, rezultat su produkti iz marljivog OPG-a Bačak iz Velikog Trojstva.

Ovdje se uzgajaju butternut, hokaido i patišon tikve, ali i pravi mali mikrokozmos bogatih zimnica, brašna i slastica.

U njihovoj kušaonici kapaciteta do 35 osoba možete degustirati proizvode, organizirati team building, domjenak ili obiteljski ručak. Obitelj Bačak specijalizirala je izradu tikvinog brašna kojeg koriste za tjesteninu, kruh i kekse „na mašinu“, rađene po starinskim receptima i obogaćene začinima koji im daju nezaboravan okus. A kad dođe vrijeme ručka, domaćini stignu spremiti vam roštilj ili peku uz svoje famozne ajvare, pinđure i ukiseljene delicije.

Kušaonica (Foto: Arhiv TZBBŽ)

Za kraj na stolu će se poslagati, džemovi, marmelade, sirupi koji će svaki kolač ili palačinke, pretvoriti u malu svečanost okusa. Njihove proizvode možete nabaviti u Bilogorskoj košari, trgovinama u Zagrebu ili direktno na pragu njihova doma.

OPG Rebić – „Mabrouk“, ljepota rođena iz kobiljeg mlijeka

Mabrouk, OPG Rebić (Foto: Arhiv TZBBŽ)

U Velikom Trojstvu živi mlada i vrijedna obitelj koja je spojila ljubav prema konjima i zdravlju – Tamara i Zoran Rebić. Primjetivši kao mladi roditelji da im kobilje mlijeko znatno olakšava i liječi simptome bronhitisa kod djece, došli su na ideju njegove šire primjene. Osim same prodaje kobilje mlijeka, rodila se tako ideja o brendu „Mabrouk“, nazvanom po konju koji je osvajao utrke diljem zemlje.

Balzam, OPG Rebić (Foto: Arhiv TZBBŽ)

Danas pod tim imenom stvaraju prirodnu kozmetiku od kobiljeg mlijeka: blagotvorne kreme, bilogorske balzame s uljem noćurka, sapune, šampone i losione – sve izrađeno ručno i s pažljivo biranim sastojcima.

Njihovi proizvodi su nježni, učinkoviti i namijenjeni svima koji žele prirodnu njegu bez industrijske kemije.

Šampon OPG Rebić (Foto: Arhiv TZBBŽ)

A to nije čudno jer se još od davnina kobilje mlijeko mlijeko spominje kao izvor snage i ljepote. U starom Rimu i diljem Europe cijenili su ga zbog ljekovitih i regenerirajućih svojstava, a legendarna Kleopatra navodno se kupala u njemu kako bi zadržala mekoću kože i sjaj kose. Kobilje mlijeko ima pH vrlo sličan ljudskom, pa prirodno održava ravnotežu kože i čini je zdravom, podatnom i njegovanom.



Zmajevo gnijezdo – domaća čarolija Moslavačke gore

Seoski turizam, Pirak, Zmajevo gnijezdo (Foto: Arhiv TZBBŽ)

Ako vas put nanese prema Moslavačkoj gori, svratite u Zmajevo gnijezdo, seosko gospodarstvo obitelji Pirak.

Tamo već s ulaza možete osjetiti mirise domaće juhe, piletine u pivskom tijestu, gulašu, teletini ispod peke, bazlamači i štruklima.

Zmajevo gnijezdo (Foto: Arhiv TZBBŽ)

Sve se priprema od domaćih sastojaka i s ljubavlju koja se osjeti u svakom zalogaju.

Osim što možete jesti, ovdje možete i proživjet savi taj svijet kao ispao iz nekakvog sveska bajki: jahati konje, provozati se moslavačkim fijakerom, spavati u starom čardaku i ujutro piti kavu uz brbljanje kosa.

U blizini su stoljetne šume i stare utvrde Garić, Košuta i Jelen grad – idealne za izlete i bijeg od svakodnevice.

Studeni - mjesec raznih događanja u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji

Daruvarska vinska cesta (Foto: Arhiv TZBBŽ)

U studenom Bjelovarsko-bilogorska županija postaje šarena pozornica prošlosti, običaja i okusa. Od mirisa pečenjaka u Velikom Grđevcu do bogate ponude sira, meda i vrganja u Grubišnom Polju – dvije manifestacije koje slave autentičnost, zajedništvo i domaću proizvodnju, pozivaju vas da osjetite duh ove regije na najukusniji mogući način.

Pr (Foto: Arhiv TZBBŽ)

OD PEČENJAKA DO VOŽNJE LOVRAK EXPRESSOM – VRATITE SE U RADOST DJETINJSTVA

KUC Mato Lovrak (Foto: Arhiv TZBBŽ)

U srcu jeseni, Veliki Grđevac će 11. 10. 2025. godine, ponovno oživjeti duh tradicije kroz manifestaciju Velikogrđevačka Komušana, koja se ove godine održava pod motom Zlatna tradicija. U subotu, posjetitelje očekuje bogat cjelodnevni program: od svečanog otvorenja sajma domaćih proizvoda i starinskih zanata, preko dolaska povorke i scenskog prikaza komušanja, do kulturno-umjetničkih nastupa, radionica, dječjih aktivnosti, jahanja ponija i besplatnog ručka te interpretacijski obilazak Lovrakovog centra.

Velikogrđevačka Komušana, program (Foto: Arhiv TZBBŽ)

Tijekom cijelog dana posjetitelji mogu uživati u vožnji Lovrak Expressom, pečenim kestenima i pečenjacima, izložbi oldtimer traktora, ringišpilu, te brojnim izborima – od najuređenijeg štanda do najfinijeg kukuruznog kruha.

Velikogrđevačka Komušana (Foto: Arhiv TZBBŽ)

Posjetite Gospodarski sajam sira, meda i vrganja

Pr (Foto: Arhiv TZBBŽ)

Grubišno Polje će 15. i 16. studenog 2025. ponovno postati živo središte domaće tradicije i okusa. U školsko-sportskoj dvorani održat će se 19. Gospodarski sajam sira, meda i vrganja – manifestacija koja već godinama okuplja proizvođače i posjetitelje iz cijele regije.

Sajam nudi besplatan izlagački prostor svim sudionicima, čime se domaćim proizvođačima otvara prilika da bez dodatnih troškova predstave svoje sireve, mliječne proizvode, med, gljive, rakije, džemove, začine, suhomesnate delicije i rukotvorine.

Napomena: Tijekom Sajma za posjetitelje će biti predstavljeno i glavno jelo s Južne Bilogore kao nastavak projekta stvaranja gastronomske ponude područja Južne Bilogore koje se temelji na autentičnim namirnicama, siru, medu od lipe i vrganjima.

Županija s okusom – autentična, održiva, živa

Daruvarska vinska cesta (Foto: Arhiv TZBBŽ)

Čvarci su ovdje hrskavi baš kako treba, trganci s vrhnjem nude zaborav od svega, šaran miriši sa rašlji tako da ga poželite pojesti prije nego je gotov, srnetina, zečetina, svinjetina spremaju se na sto načina a domaće rakije – od mirte do bademove nešpule, slatke aronije, medice, kruške, vilijamovke, bude i razbude najveću letargiju. Craft piva i sve poznatija vina začinit će svaki obrok i teku ovdje u suglasju s hranom a glavne okosnice domaćeg obroka su sirevi, med, domaće mlijeko i sezonsko povrće ubrano tik pred pripremu. Sve iz vrtova, polja, brižno spremljeno s ljubavlju u regiji koja se diči domaćim proizvodima. Regija meda, vina, zlatnih piva i beskrajnog zelenila zove te da zaroniš u Doživljaj više.

Zaprati/Istraži:



Tzbbz.hr

Facebook

Instagram

YouTube kanal