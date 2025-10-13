Leća je nevjerojatno svestrana namirnica i idealna baza za zasitna, ukusna jela na žlicu koja ne zahtijevaju puno novca ni vremena. Pikantna leća s mrkvom za kovu vam donosimo recept upravo je takvo jelo – jednostavno i hranjivo, bogatog, zaokruženog okusa.
Leća se kuha s aromatičnim začinima, a dodaci poput rajčice i grožđica (ili suhih marelica) unose slatko-kiseli kontrast koji ovo jelo diže na sasvim novu razinu, a mrkva dodaje prirodnu slatkoću i dubinu.
Pikantna leća s mrkvom kuha se u jednom loncu, a poslužiti je možete kao varivo uz krišku kruha ili kao umak s palentom ili pire krumpirom.
Pikantna leća s mrkvom - sastojci:
- 1 žuti luk
- 4 češnja češnjaka
- 1 čajna žličica svježe naribanog đumbira
- 4 mrkve
- 2 žlice maslinovog ulja
- 1 čajna žličica mljevenog kima
- 1/2 čajne žličice cimeta
- 1/2 čajne žličice papra
- ¼ čajne žličice mljevene crvene paprike
- 200 g smeđe leće, nekuhane
- 3 žlice koncentrata rajčice
- 40 g grožđica ili nasjeckanih suhih marelica
- 750 ml povrtnog temeljca
- 1 žlica nasjeckanog peršina
- sol, po ukusu
Pikantna leća s mrkvom - priprema:
- Narežite luk, nasjeckajte češnjak, naribajte đumbir, a mrkvu ogulite i narežite na kockice.
- U duboku tavu ubacite luk, češnjak, đumbir i maslinovo ulje. Pirjajte na srednje jakoj vatri dok luk ne omekša i ne postane proziran, oko pet minuta.
- U tavu dodajte nasjeckanu mrkvu, kim, cimet, papar i mljevenu crvenu papriku. Nastavite pirjati još oko dvije minute.
- Zatim dodajte nekuhanu leću, koncentrat rajčice, grožđice ili nasjeckane marelice i temeljac. Miješajte dok se koncentrat rajčice ne otopi u temeljcu. Poklopite i pojačajte vatru.
- Pustite da temeljac zavrije. Nakon što zavrije, smanjite vatru na srednje slabu i pustite da se leća krčka još 30 minuta. Kuhajte poklopljeno i povremeno promiješajte.
- Kušajte i po potrebi dodajte soli i papra i pospite nasjeckanim svježim peršinom.
- Poslužite leću kao varivo s kruhom ili kao umak preko palente ili pire krumpira.
