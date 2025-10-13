Leća je nevjerojatno svestrana namirnica i idealna baza za zasitna, ukusna jela na žlicu koja ne zahtijevaju puno novca ni vremena. Pikantna leća s mrkvom za kovu vam donosimo recept upravo je takvo jelo – jednostavno i hranjivo, bogatog, zaokruženog okusa.

Leća se kuha s aromatičnim začinima, a dodaci poput rajčice i grožđica (ili suhih marelica) unose slatko-kiseli kontrast koji ovo jelo diže na sasvim novu razinu, a mrkva dodaje prirodnu slatkoću i dubinu.

Pikantna leća s mrkvom kuha se u jednom loncu, a poslužiti je možete kao varivo uz krišku kruha ili kao umak s palentom ili pire krumpirom.

Pikantna leća s mrkvom - sastojci: 1 žuti luk

4 češnja češnjaka

1 čajna žličica svježe naribanog đumbira

4 mrkve

2 žlice maslinovog ulja

1 čajna žličica mljevenog kima

1/2 čajne žličice cimeta

1/2 čajne žličice papra

¼ čajne žličice mljevene crvene paprike

200 g smeđe leće, nekuhane

3 žlice koncentrata rajčice

40 g grožđica ili nasjeckanih suhih marelica

750 ml povrtnog temeljca

1 žlica nasjeckanog peršina

sol, po ukusu Pikantna leća s mrkvom - priprema: Narežite luk, nasjeckajte češnjak, naribajte đumbir, a mrkvu ogulite i narežite na kockice. U duboku tavu ubacite luk, češnjak, đumbir i maslinovo ulje. Pirjajte na srednje jakoj vatri dok luk ne omekša i ne postane proziran, oko pet minuta. U tavu dodajte nasjeckanu mrkvu, kim, cimet, papar i mljevenu crvenu papriku. Nastavite pirjati još oko dvije minute. Zatim dodajte nekuhanu leću, koncentrat rajčice, grožđice ili nasjeckane marelice i temeljac. Miješajte dok se koncentrat rajčice ne otopi u temeljcu. Poklopite i pojačajte vatru. Pustite da temeljac zavrije. Nakon što zavrije, smanjite vatru na srednje slabu i pustite da se leća krčka još 30 minuta. Kuhajte poklopljeno i povremeno promiješajte. Kušajte i po potrebi dodajte soli i papra i pospite nasjeckanim svježim peršinom. Poslužite leću kao varivo s kruhom ili kao umak preko palente ili pire krumpira.

Što biste naručili na posljednjoj večeri? Neobična gozba u Zagrebu na koju vas pozivaju neki od najboljih hrvatskih chefova +9