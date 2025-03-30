Galerija 2 2 2 2 Iako volimo planinarenje i svakakve šetnje, nekad itekako tražimo i staze koje bez problema možemo svladati i dječjima kolicima. U našem slučaju – duplim kolicima. E pa guglanjem i kopanjem neta, naišli smo na stazu naziva „Šumarica“, smještenu u blizini Velike Gorice, točnije, u blizini izletišta Ključić Brdo, na kojem smo mislili stati na povratku.

Od Maksimira (gledam našu udaljenost) do Šumarice ima 40 – ak minuta vožnje, parkira se odmah na početku same staze (nema neki parking „per se“, već se parkira uz rub) te šetnja može početi. Staza ima dva ulaza, jer sa svojih cca 8 kilometara duljine spaja Krušak i Kozjaču. Mi smo na šetnju krenuli iz mjesta Krušak, a markacija je ovdje malo drukčija, te se na drvetu nalaze oznake bijelog cvijeta sa žutom sredinom. Zašto? Zato što predstavljaju cvijet šumarice, po kojima je staza i dobila ime.

Šumarica - 4 (Foto: Vedran Jurić)

Staza nažalost nije kružna, već po smjeru treba otprilike dva sata hoda. Naravno, kad idete s troje djece (iako dvoje vozite), ambiciozno je očekivati da ćete prošetati cijelu stazu do kraja i nazad, tako da je naša ruta završila negdje na pola. Do tad, s kolicima nije bilo problema, a uspona gotovo da i nema, pa za ovu stazu ne morate uopće biti nekoj naročitoj formi.

Idealno za mini piknik

Diljem staza nalaze se i klupe na kojima možete zastati, te nešto poklopati i popiti, a s par mjesta puca i lijepi pogled na okolinu. Inače, ova planinarska staza (iako, teško je ovu stazu nazvati „planinarskom“) prema službenoj stranici Turističke zajednice Velike Gorice, prva je planinarska staza u Vukomeričkim goricama (nisko gorje, najviši vrh Režidovka visok je 255 metara).

Šumarica - 3 (Foto: Vedran Jurić)

Staza je poučna s nekoliko ploča uz put, koje će vam pružiti informacije o flori u fauni ovog kraja, kao i o Vukomeričkim goricama. A na Ključić Brdo na kraju nismo otišli, jer je gužva bila tolika, da očito nema spontanog sjedanja na ručak, već isplaniranog.

