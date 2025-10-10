Breakfast cookies ili keksi za doručak hranjiv su i praktičan doručak koji možete ponijeti sa sobom u školu, na faks ili posao.

Umjesto od rafiniranog šećera, brašna i maslaca, koji se nalaze u tradicionalnim keksima, ovi su napravljeni od zdravijih i cjelovitih sastojaka, poput voća, orašastih plodova i sjemenki.



Keksi napravljeni od cjelovitih sastojaka opskrbljuju tijelo bjelančevinama, prehrambenim vlaknima i drugim nutrijentima, pružaju dugotrajnu energiju, a opet predstavljaju slatki zalogaj.



Mi vam danas donosimo recept za kekse koji se rade od svega četiri sastojka: pirea od banana, meda, maslaca od kikirikija i bademova brašna. Po želji ih možete dodatno oplemeniti kapljicama čokolade i/ili komadićima oraha.



Imajte na umu da će slatkoća keksa prvenstveno ovisiti o vašim bananama – u receptu je najbolje poslužiti se (pre)zrelim plodovima, koji pucaju od prirodnih šećera.

Keksi za doručak - sastojci: 400 g bademova brašna

160 g zdrobljenih zrelih banana

160 g maslaca od kikirikija

30 ml meda

kapljice čokolade po želji

komadići oraha po želji Keksi za doručak - priprema: U velikoj zdjeli vilicom zdrobite zrele banane u pire. Pomiješajte s prirodnim maslacem od kikirikija i medom. U smjesu umiješajte i bademovo brašno. Miješajte dok se sastojci ne povežu. U smjesu možete, ali i ne morate dodati komadiće čokolade i oraha. Od pripremljene smjese rukama oblikujte kuglice i stavite ih na lim za pečenje koji ste obložili papirom za pečenje. Prstima ili vilicom spljoštite kekse, odnosno oblikujte po želji. Ovi keksi ostat će istog oblika i veličine nakon pečenja. Pecite kekse u prethodno zagrijanoj pećnici na 180 Celzijevih stupnjeva oko 12 minuta, odnosno dok se ne ispeku do kraja. Ohladite ih prije posluživanja. Dobar tek!

Recept za husare: Omiljeni keksi za koje ne treba puno sastojaka +1