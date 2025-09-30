Iako je u ljudskoj prirodi često prisutna pomisao kako je trava zelenija kod susjeda, to u praksi i nije naravno, uvijek točno. Iako i nas čega bogata jesen, ispunjena raznim koncertima, izložbama i sličnim, nije loše ni zaviriti što se to događa u susjednim zemljama, i kakva je kod njih „boja“ trave…

Muzej Albertina (razni termini, izložbe, Beč)

Uz bogati stalni postav, Albertina trenutno ima nekoliko zanimljivih izložba. Jedna od njih je posvećena Monetu i Picassu, te su izložene slike ova dva velika umjetnika. Kroz izložbu „Gothic Modern“ moći ćete pobliže upoznati djela Muncha i Beckmanna, a ljubitelji „pomaknutije“ umjetnosti doći će na svoje od 10.10., kad se otvara izložba u čast Marine Abramović.

Odprta kuhinja (do studenog., Ljubljana)

Ili da prevedemo – otvorena kuhinja. Radi se o jednom od najpopularnijih kulinarskih projekata u Sloveniji, na kojem nastupaju i kuhaju i mnogi renomirani chefovi. Odvija se svaki petak na Pogačarjevom trgu, a jedini je uvjet – dobro vrijeme. Izbor hrane je i više no šarolik i zanimljiv, a s obzirom da nema još puno petaka na raspolaganju – požurite.

Košarkaša euroliga (više termina, Beograd)

S obzirom da dva najpoznatija srpska kluba (Zvezda & Partizan) igraju Euroligu, ovo je najbliže mjesto na kojem možete doživjeti najkvalitetnije europske klubove. Posebno valja izdvojiti Zvezdine dvoboje protiv Reala (17.10.) i Panathinaikosa (6.11.), te Partizanove utakmice protiv Efesa (9.10.) i Barcelone (31.10.).

Morcheeba (22.10., Budimpešta)

U popularnom budimpeštanskom lokalu Barba Negra, u drugoj polovici ovog mjeseca, nastupit će britanski trip hop bend Morcheeba. Jest, više puta su nastupali i u Lijepoj Našoj i opet će nastupati 23. listopada u Tvornici, ali s obzirom da imaju vjerne poklonike, uopće ne sumnjamo kako će se netko zaputiti i na koncert put Pešte kako bi spojio uživanje u mađarskoj prijestolnici i ovaj glazbeni spektakl.

Katy Perry (27.10., Budimpešta)

U listopadu dobrih koncerata u mađarskoj prijestolnici neće manjkati, s obzirom kako će krajem mjeseca nastupiti Katy Perry. Ne sumnjamo da će i za njen koncert biti navala, ali tko voli slušati ovu Amerikanku, sad mu je dobra prilika za otići na koncert.

Backstreet Boys (5., 6. i 7.12., Schladming)

Početak skijaške sezone u Austriji odavno nije bio ovako zanimljiv. Pop idoli devedesetih, čiji su se posteri pobožno skupljali u raznim časopisima poput Teena i OK – a, tri dana zaredom održat će koncert u prestižnom austrijskom skijalištu. Uopće ne sumnjamo kako će i publika toliko godina nakon poludjeti za njima, te uglas pjevati „Everybody“, „I Want it That Way“ i ostale uspješnice.

Rod Stewart (FOTO: Getty)

Rod Stewart (9.12., Beč)

U glavnom gradu Austrije, u sportskoj dvorani Wiener Stadthalle, nastupit će legendarni osamdesetogodišnji britanski roker. Nema sumnje da će se tražiti karta više, jer je Rod još uvijek u dobroj formi. A nažalost, i kad nastupa netko od 80+, teško je vjerovati da ćete ga još puno puta moći doživjeti uživo. Tako da ako volite ovu glazbenu ikonu, znate gdje valja biti 9.12.