Galerija 7 7 7 7 Nakon prva tri dana provedena u Augsburgu i izleta u München te Legoland, spakirali smo se i preselili u našu drugu bazu za sljedeće tri noći – Memmingen. Tamo smo unajmili stan u objektu Rex Palast, smješten odmah preko puta željezničkog kolodvora. Stan je novouređen, vrhunski opremljen i za svaku je pohvalu. Jedina mala kvaka je što zbog blizine kolodvora zna biti mrvicu bučniji po noći. No, budimo realni – toliko smo kilometara dnevno gazili da smo bili umorni kao psi, pa bismo zaspali čim bismo dotaknuli jastuk. Buka nam nije smetala ni najmanje. I ovaj stan nije imao parking, ali odmah prekoputa je garaža, koja stoji cca 9 € za 24 sata.

Memmingen (Foto: Vedran Jurić)

Položaj stana je odličan jer ste u najstrožem centru za svega par minuta hoda. Memmingen je ful zgodan i fotogeničan grad, a odmah prvi dan smo ovdje popravili onaj loš gastro dojam iz Münchena. Ručali smo u pivnici Joesepp's Brauhaus. Hrana i osoblje bili su čista desetka (kao roditelja male djece me i dalje oduševljava dolazak konobara koji donosi bojice i papir za stol; recimo u Hrvatskoj u Batku su doktorirali na tome). Ja sam se doslovno gušio od užitka u njihovoj tradicionalnoj, savršeno pečenoj svinjskoj koljenici s hrskavom kožicom. E, to mi daj, to je pravo bavarsko jelo!

Lindau: Italija na njemačkom jezeru i okupljalište genijalaca

Iz Memmingena smo išli na ozbiljno dobre izlete, a prva zvijezda bio je Lindau. Grad je sjajan, smješten na Bodenskom jezeru, toliko je živ, vibrantan i prepun sunca da imate osjećaj kao da ste se teleportirali u neki od onih šarmantnih talijanskih gradića na jezeru Garda – mene je nevjerojatno podsjetio na Rivu del Garda, ali ja sam stari Italofil, koji u svemu lijepom vidi – Italiju.

No, Lindau osim ljepote ima i nevjerojatnu priču. Ovaj je gradić diljem svijeta poznat po Susretima nobelovaca. Svake godine, još od 1951., ovdje se okuplja na desetke dobitnika Nobelove nagrade iz područja fizike, kemije, medicine i ekonomije. Oni ovdje ne dolaze radi suhoparnih predavanja, već kako bi u opuštenoj atmosferi razgovarali, družili se i mentorirali stotine mladih znanstvenika i studenata iz cijelog svijeta. Zamislite to – predivan gradić na jezeru koji jednom godišnje postane mjesto s najvećom koncentracijom genijalaca po kvadratnom metru na planetu! Inače, u samom gradu smo „skoro“ vidjeli dolazak na svijet malih labudova, a prvi put sam i vidio cepelin kako leti nebom.

Bavarska - 5 (Foto: Vedran Jurić)

Nakon Lindaua proveli smo neko vrijeme i u gradu Landsberg am Lech, još jednom slikovitom bavarskom dragulju na romantičnoj cesti koji osvaja svojim starim branama, slapovima i šarenim fasadama, no pravi vrhunac ovog dijela puta tek je uslijedio.

Neuschwanstein i preživljavanje uspona s djecom

Naravno, nismo mogli otići iz Bavarske bez da posjetimo Neuschwanstein, čuveni dvorac kralja Ludwiga II. koji je poslužio kao izravna inspiracija Waltu Disneyju za dvorac Uspavane ljepotice.

Ulaznice se kupuju isključivo online i to danima unaprijed. Mi ih u startu nismo imali, ali uz malo upornosti i stalno osvježavanje stranice, neka mjesta su se na kraju oslobodila i „ulovili smo“ termin! Za djecu se plaća samo simbolična naknada za rezervaciju od 2 €, dok je za odrasle ulaznica, ako dobro pamtim - ravno 23 €.

Ipak, posjet Neuschwansteinu zahtijeva ozbiljnu logistiku. Prije svega, morate doći dovoljno rano jer organizacija unutra funkcionira kao švicarski sat – nove grupe u obilazak kreću doslovno svakih pet minuta. Obilazak je isključivo vođen, traje oko pola sata, a na ulazu dobijete audio vodič.

Bavarska - 9 (Foto: Vedran Jurić)

Druga, važnija stvar za roditelje: od parkinga u podnožju pa gore do samog dvorca ima cca 40 minuta ozbiljnog hoda uzbrdo. Treba vam dobra kondicija, a nama je s djecom to bilo apsolutno nezamislivo. Zato smo odlučili testirati lokalni prijevoz. Postoji opcija autobusa, ali mi smo odabrali – kočiju! Vožnja stoji 8 € po glavi i plaća se isključivo kešom. E sad, nemojte zamišljati onu romantičnu filmsku kočiju za dvoje; ovo je više "transportna" varijanta u koju stane između 10 i 15 ljudi odjednom. Ali naš vozač je nama osigurao premium mjesta – posjeo nas je skroz naprijed, pa je djeci vožnja ipak bila ogroman gušt i doživljaj. Što se tiče cijene, prošli smo i više nego dobro: vozač nam je naplatio punu cijenu za nas dvoje odraslih, pola cijene za našu najstariju kćer, dok su blizanke prošle potpuno besplatno. Eto, više eura za druge stvari.

Zaključak

Kad se sve zbroji i oduzme – od sjajne prometne povezanosti, preko skrivenih kanala Augsburga i genijalaca u Lindauu, čudesnog muzeja u Munchenu, pa sve do čarolije dvorca Neuschwanstein i slaganja kockica u Legolandu – Bavarsku se itekako isplati vidjeti. Prekrasna, organizirana, čista i prepuna sadržaja za cijelu obitelj. Ako još niste, spakirajte kufere, nećete požaliti!