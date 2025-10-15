Želite li brže termički obraditi meso, narežite ga na manje ili tanje komade. Najbolji dokaz je i ovaj recept za pohanu piletinu.
Ne treba vam brašno, niti jaja da biste dobili hrskavi omotač na mesu. Pileća prsa narežite na tanke odreske, dobro začinite, premažite uljem i uronite u panko krušne mrvice pa ispecite na zagrijanom ulju na tavi.
Za ovaj recept bit će vam potrebno svega 10-ak minuta, a kada meso bude gotovo poslužite ga s kuhanim krumpirom, rižom ili kuhanim povrćem po želji.
Najhrskavija pohana piletina - sastojci:
- 300 g pilećih prsa narezanih na tanke odreske
- 100 g panko krušnih mrvica
- 1-2 čajne žličice mediteranske mješavine začina
- 1 čajna žličica češnjaka u prahu
- 1 čajna žličica sušenog peršina
- biljno ulje po želji
- sol i papar po želji
Najhrskavija pohana piletina - priprema:
- Tanke pileće odreske dobro začinite sa solju i paprom, pospite ih mediteranskom mješavinom začina, češnjakom u prahu i sušenim peršinom. Pokapajte pileće odreske biljnim uljem, a potom ih okrenite na drugu stranu i ponovite postupak.
- Ovako začinjeno meso uvaljajte u panko krušne mrvice – pritisnite ih prstima da se zalijepe za površinu nauljenog mesa.
- Pecite pileće odreske ispecite na zagrijanom biljnom ulju otprilike tri do četiri minute sa svake strane dok se meso ne ispeče i ne dobije hrskav zlatno-smeđi omotač. Dobar tek!
