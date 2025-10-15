Želite li brže termički obraditi meso, narežite ga na manje ili tanje komade. Najbolji dokaz je i ovaj recept za pohanu piletinu.



Ne treba vam brašno, niti jaja da biste dobili hrskavi omotač na mesu. Pileća prsa narežite na tanke odreske, dobro začinite, premažite uljem i uronite u panko krušne mrvice pa ispecite na zagrijanom ulju na tavi.



Za ovaj recept bit će vam potrebno svega 10-ak minuta, a kada meso bude gotovo poslužite ga s kuhanim krumpirom, rižom ili kuhanim povrćem po želji.

Najhrskavija pohana piletina - sastojci: 300 g pilećih prsa narezanih na tanke odreske

100 g panko krušnih mrvica

1-2 čajne žličice mediteranske mješavine začina

1 čajna žličica češnjaka u prahu

1 čajna žličica sušenog peršina

biljno ulje po želji

sol i papar po želji Najhrskavija pohana piletina - priprema: Tanke pileće odreske dobro začinite sa solju i paprom, pospite ih mediteranskom mješavinom začina, češnjakom u prahu i sušenim peršinom. Pokapajte pileće odreske biljnim uljem, a potom ih okrenite na drugu stranu i ponovite postupak. Ovako začinjeno meso uvaljajte u panko krušne mrvice – pritisnite ih prstima da se zalijepe za površinu nauljenog mesa. Pecite pileće odreske ispecite na zagrijanom biljnom ulju otprilike tri do četiri minute sa svake strane dok se meso ne ispeče i ne dobije hrskav zlatno-smeđi omotač. Dobar tek!

