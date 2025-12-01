Tvrtka Arctic postavila je u hali Export Drvo u Rijeci najveće i tehnološki najnaprednije klizalište do sad. Export Ice Box donosi više od 500 četvornih metara prave ledene površine – pod krovom, a bit će otvoreno sve do 11. siječnja 2026. godine.



Posebnost riječkog klizališta ove je godine i LED RGB digitalno upravljiv rukohvat, inovativno rješenje koje prostoru daje novu vizualnu dimenziju. U industrijskom okruženju Exporta svjetlosne animacije stvaraju dinamičnu kulisu i pretvaraju klizalište u prekrasnu zimsku oazu.



Inovativna svjetlosna tehnologija na klizalištu u hali Export drva omogućit će veliki broj animacija za djecu, susrete sa sv. Nikolom i Djedom Mrazom, popularni Disco on Ice, dječji doček Nove godine kao i školu klizanja koja će se održavati tijekom zimskih praznika.

Novo klizalište u Rijeci Export Ice Box (Foto: PR)

Uz to, za Export ice box, jednu od sedam ovogodišnjih adventskih lokacija, Arctic je pripremio i svoje drvene sklopive kućice. Na toj će se lokaciji održavati i bogat ugostiteljski program koji vodi Barconcept – glazbene i posebne gastro večeri čime ova lokacija postaje jedno od ključnih mjesta okupljanja u prosincu.

Otvaranje klizališta u Exportu podudara se s novim ciklusom Rijeka Adventa, pod sloganom "Izvor dobrih osjećaja“, koji Grad ove godine predstavlja u proširenom izdanju. Manifestacija tako donosi novi vizualni identitet, obnovljeni pristup uređenju grada te jasnu ambiciju da se blagdanska atmosfera proširi izvan uobičajenih gradskih punktova.

Prvi put će i deset riječkih kvartova zasjati u vlastitim svjetlosnim instalacijama, čime Advent postaje rasprostranjeniji i dostupniji nego ikad.

