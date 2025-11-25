Svježe pečena peciva sjajan su dodatak svakome jelu, a mogu se pripremiti u relativno kratkom roku od svega dva sastojka: grčkog jogurta i samodizajućeg brašna.
Samodizajuće brašno je glatko brašno kojem je dodano sredstvo za dizanje poput praška za pecivo i nešto soli.
Ako nemate samodizajuće brašno kod kuće napraviti ga možete na vrlo jednostavan način: pomiješajte 120 grama glatkog brašna, s 1,5 čajnom žličicom praška za pecivo i četvrtinom žličicom soli.
Peciva od 2 sastojka - sastojci:
- 240 g grčkog jogurta
- 120 g samodizajućeg brašna
Peciva od 2 sastojka - priprema:
- U zdjelu od miksera stavite grčki jogurt i brašno i miksajte na srednjoj brzini s nastavkom za tijesto dok se sastojci ne povežu. Dobivenu smjesu prebacite na pobrašnjenu podlogu i ručno mijesite par minuta dok se ne formira glatka kugla tijesta.
- Dobivenu kuglu tijesta podijelite na šest jednakih dijelova, a svaki komad tijesta oblikujte u kuglicu. Kuglice tijesta položite u namašćenu posudu od lijevanog željeza ili na lim obložen s papirom za pečenje.
- Stavite peciva u prethodno zagrijanu pećnicu na 180 Celzijevih stupnjeva oko 20 do 25 minuta, odnosno dok ne poprime lijepu zlatno-smeđu boju i ne ispeku se do kraja. Ohladite prije posluživanja. Dobar tek!
