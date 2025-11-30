Galerija 1 1 1 1 Nije neka mudrost napisati da čovjek nekad mijenja mišljenje. Naravno, neki to rade iz čistog oportunizma, a neki jer su spoznali nove stvari i odlučili ih prihvatiti. Kad gledam svoje promjene, odnosno promjene svog gastronomskog ukusa, nevjerojatno mi je da neke stvari ranije ne bih pojeo ni mrtav. Ok, dobar dio toga otpada na doba djetinjstva, ali svejedno, sam se sebi danas čudim kad vidim kakva kuhinjska blaga nisam htio nekoć jesti…

Tjestenina sa šalšom

"Što ima za ručak? Pašta sa šalšom. Fuj, odvratno, ima li što drugo?" Ovako bi otprilike izgledao dijalog moje majke i mene u drugoj polovici devedesetih godina prošlog stoljeća. Kad bih čuo da je na meniju navedeno jelo, znao sam da slijedi svađa, jer sam špagete sa šalšom smatrao nečim jezivim. Obično bih izmislio tisuću i jedan razlog da ih ne pojedem… A danas? Danas kad pomiješam finu šalšu s penama ili špagetima, osmijeh mi je od uha do uha. Dodam još malo maslinova ulja, parmezan i – udri!

Punjenje paprika (Foto: Shutterstock)

Punjene paprike

Jelo je s radošću spremala moja baka, a ja sam ga s još većom radošću – odbijao. Kakve crne paprike, kakvo meso unutar njih, daj mi rađe kruha, salame i sira za ručak (što je vjerovali ili ne, znao i biti slučaj). Niti sam volio paprike, a ni meso mi nije izgledalo privlačno. Kad sad pogledam unatrag, čudim se sam sebi, da nisam jeo takav specijalitet. Kad ih se danas dohvatim, doslovno ih slistim pet, šest komada, a uz njih potrošim i priličnu količinu kruha za toć.

Kineska hrana

"Što, da jedem pse?" Bila je vjerojatno prva moja reakcija kad sam čuo za kinesku hranu. Čak i kad sam saznao da (makar u našim restoranima) ne poslužuju najboljeg čovjekovog prijatelja, bio sam skeptičan, jer zašto bih pobogu jeo neke kiselo – ljute juhe ili svinjetinu u umaku od naranče, kako to uopće može biti fino. Ipak, kad sam dao šansu kako treba, probao osam blaga, piletinu gonbao, proljetne rolice i ostalo, skrušeno sam priznao zabludu te se prepustio čarima kineske kuhinje…

Pileća juha puna je kolagena (Foto: Shutterstock)

Juha

Dobro, ovdje sam vjerojatno kao i dobar dio djece, ali juhu nisam volio ni u tinejdžerskoj dobi, a kamoli da bih uzimao repete. Uvijek sam imao upitnike i pitanja „zar baš sad“, „zašto baš juha“ i slično, a na pitanje „može još“, valjda ni mrtav ne bih odgovorio potvrdo. Danas? Gotovo da mi je nezamislivo zaustaviti se samo na jednom tanjuru juhe, bila ona bistra, krem ili neka treća.

Srdele

Ova riba mi je uvijek izgledala bezveze i nije mi bilo jasno zašto bi netko uživao u njoj, pored druge finije i bolje ribe. U međuvremenu, dao sam im šansu, pa vidio da ih osim uobičajenog prženja u tavi ili spremanja na gradelama, može spremiti i na još načina (primjerice „na savor“), te su srdele postale rado viđena namirnica u mom jelovniku.