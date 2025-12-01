Galerija 15 15 15 15 Program "Nadal in Famia - Božić u obitelji - Natale in famiglia" u organizaciji Ekomuzeja - Ecomuseo "Batana" satkan je od obiteljske atmosfere i toplih kutaka u kojima Rovinjci će, od 6. prosinca do 10. siječnja, blagdanskom tintom još jednom ispisati poruke zahvalnosti precima i moru.

Odazovite se pozivu na ovu posebnu blagdansku plovidbu s batanom i slijedite njezino božićno svjetlo.

JEDINSTVENI PRIZOR - BATANE UKRAŠENE SVJETLEĆIM ZVIJEZDAMA I BOŽIĆNIM DRVCIMA

Batanino svjetlo pronaći ćete u rovinjskoj luci ukrašenoj usidrenim i osvijetljenim barkama, potom na obali na kojoj će tri batane odmoriti plovidbi i, za promjenu, u svoj zagrljaj primiti božićna drvca kako bi vam pružile prizor za pamćenje. I jedinstvenu priliku za pogled izbliza! Najblistavije će batanino svjetlo sjati na Velikom molu, u Ekomuzeju "Batana", sretnoj kući u kojoj žive dragocjeno nasljeđe Rovinja i njegovi ljudi koji jedva čekaju s vama podijeliti rovinjske božićne okuse, mirise, melodije i uspomene.

STARINSKI VRTULJAK, TRADICIJSKE IGRE ZA DJECU I TOPLI KUTAK IZ PROŠLOG STOLJEĆA

Pažnju će vam na Velikom molu prvo privući živopisni starinski vrtuljak koji donosi radost djeci, ali i odaje počast poznatom slikaru Brunu Mascarelliju koji je živio i radio u Rovinju i Parizu. Njegovo ulje na platnu "Li carusìte - Vrtuljak - La Giostra" iz 1949. godine, pohranjeno u rovinjskom gradskom muzeju, nadahnulo je program u kojem će se, baš kao na vrtuljku, izmjenjivati sjećanja na rovinjski život u vrijeme blagdana.

Te ćete dane moći doživjeti kroz izložbu starih fotografija od 1930-ih do danas na galeriji muzeja koja će biti ukrašena u duhu prošlih Božića pružajući djeci topli kutak za odmor od uzbudljivih vrtnji i starih rovinjskih dječjih igara koje će se na Velikom molu održati u nekoliko termina. U atmosferičnom muzejskom kutku svoje male goste dočekivat će Bibi, crtani lik djevojčice koja će djecu podučavati autohtonom rovinjskom dijalektu kroz crtiće i igru pamćenja u kojima je glavni lik. Ulaz u muzej krasit će ručno izrađeni bajkoviti photo point s Djedom Božićnjakom i vilenjacima u maloj batani, a prizemni pult preobrazit će se u darovni kutak s radovima rovinjskih umjetnika i kreativaca.

BOŽIĆNA PREDAVANJA, ČESTITKE NA ROVINJSKOM DIJALEKTU I DRUGE RADIONICE

Kreativne radionice božićnih vijenaca, svijeća, ukrasa, Befaninnih čarapa te pripreme fritula probudit će i uspomene i maštu te zaposliti ruke u stvaranju ljepšeg i ugodnijeg Božića a tko zna, možda će nekome ovih blagdana pristići posebna čestitka napisana na rovinjskom dijalektu i napravljena na jednoj od radionica! Niz predavanja će ponovno otkriti tradicije, sjećanja i posebnosti rovinjskog božićnog razdoblja, ali i još jasnije pokazati koliko je bila jaka i važna spona Rovinja i slikara Brune Mascarellija.

NAJDRAŽE ROVINJSKE MELODIJE, TRADICIJSKA TOMBOLA I SLATKI MIRISI BATANINE KUĆICE

Veliki mol odzvanjat će i ove godine tradicijskim božićnim pjesmama koje Rovinjci s ljubavlju čuvaju i pjevaju. Te će neodoljive melodije, uz mekane fritule, rovinjske fioke i mirisne božićne kolačiće iz Batanine kućice iz večeri uvečer spajati generacije, domaćine i goste. Ako možete pridružite se i posebnom trenutku za cijelu zajednicu odnosno još jednom starom običaju - velikoj božićnoj tomboli na Badnjak. Namijenjena odraslima i djeci donijet će bogate nagrade i veseli, obiteljski duh koji priču o Batani čini jedinstvenom.

Ulazak u Novu godinu obilježit će dva već tradicionalna susreta koja će prštati od dobrog raspoloženja i još boljih želja: marenda na Staru godinu, bit će topla prilika da se zajednički isprati godina na odlasku, i novogodišnja zdravica 1. siječnja, koja će biti podignuta s nadom u onu koja započinje.

Ekomuzej "Batana" poziva vas da prošećete rovinjskom obalom slijedeći batanine svjetleće putokaze te izmamite osmijeh sebi i rovinjskoj zaštitnici sv. Eufemiji uživajući u blagdanskim danima koji mirišu na dom, more i tradiciju.

Cjelokupni program pronađite na www.batana.org, FB stranici Ekomuzeja batana i Instagram profilu @houseofbatana.