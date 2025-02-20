Hrskavu piletinu možete ispeći i bez krušnih mrvica. U talijanskoj regiji Toskani pohana pečena piletina naziva se pollo fritto ala Toscana, a priprema se tek s jajima, brašnom i uljem. Domaćice same trančiraju pile, a za pohanje upotrijebe najsočnije dijelove mesa – najčešće zabatak. Da bi dobili hrskavu koricu na piletini važno ju je ispeći u dubokom ulju. Najbolje je upotrijebiti ulje s visokom točkom dimljenja ili gorenja.



Organski uzgojena piletina ima mnoštvo okusa i ne treba mnogo začina. Nekada se u Italiji začinjavala svega s nešto soli i papra, te servirala s komadićem svježeg limuna.



Ako u meso želite dodati dodatnu dubinu slasticu, poželjno ju je prethodno marinirati. Mi vam donosimo recept upravo za takvu verziju pohanog pilećeg mesa, a koje je marinirano s mediteranskim biljem.

Toskanska pohana piletina - sastojci: 500 g otkoštenog pilećeg mesa po želji

3 jaja

2-3 žlice brašna

2-3 češnja češnjaka

2 grančice ružmarina

1 organski uzgojeni limun

sol i papar po želji

listovi kadulje po želji

biljno ulje za prženje Toskanska pohana piletina - priprema: Piletinu posolite i popaprite. Dodajte malo ulja, nasjeckani češnjak, ružmarin i listove kadulje. Operite limun, narežite ga na kriške i njima prekrijte piletinu. Stavite sve zajedno u hladnjak da se marinira barem dva sata, a idealno bi bilo preko noći. Kada ste spremni ispeći meso – pomiješajte jaja i brašno. Ako je smjesa pregusta možete dodati malo vode ili mlijeka. Posolite i poparite smjesu po želji, pa uronite pripremljenu mariniranu piletinu u nju. Pustite da piletina bude u smjesi oko 10 minuta. Zagrijte ulje na štednjaku u dubljoj tavi ili u loncu. Ulje bi trebalo dosezati temperaturu od 180 Celzijevih stupnjeva prije nego što u njega uronite meso. Pecite piletinu u dubokom ulju oko 10 do 20 minuta dok se termički ne obradi do kraja i ne dobije lijepu hrskavu zlatno-žutu koricu. Vrijeme pečenja ovisi o debljini i veličini komada piletine. Ako niste sigurni je li piletina pečena provjerite kuhinjskim termometrom – temperatura u najdebljem dijelu trebala bi dosezati oko 73 Celzijeva stupnja. Stavite pečenu piletinu na papir za upijanje masnoće, a potom je poslužite s prilogom po želji. Dobar tek!

