Pr (Foto: PR)

U opuštenoj atmosferi, uz brašno na rukama i prve mirise iz pećnice, Domagoj Jakopović Ribafish, Zrinka Zekulić, Igor Jadan, Ivana Pirizović i brojni drugi, vrlo su brzo zamijenili svakodnevni ritam onim sporijim, intuitivnijim. Onim u kojem ne postoji „točno“, nego samo ono što vam u tom trenutku ima smisla. Radionicu je vodila Sandra Rončević, food blogerica i Electrolux brand ambasadorica, čiji je pristup bio upravo takav nenametljiv, ali siguran. Bez suvišnih pravila, ali s jasnim razumijevanjem detalja koji čine razliku. Od tijesta koje traži strpljenje do kombinacija koje nastaju spontano, u trenutku. Klasične varijante susretale su se s odvažnijima, a svaki je izbor bio osoban, vođen isključivo ukusom i trenutnom inspiracijom.

U toj slobodi stvaranja, tehnologija je igrala tihu, ali ključnu ulogu. Nove Electrolux pećnice s PizzaExpert funkcijom omogućile su ono što inače traži profesionalne uvjete – temperature do 340 °C, brzo pečenje i rezultat koji ne ovisi o slučaju. Hrskava baza, lagana struktura, precizno pečenje. Sve ono što razlikuje dobru pizzu od one koja se pamti!

Kako su pizze izlazile iz pećnice, stol je postajao dinamična scena, mjesto gdje se ideje razmjenjuju jednako brzo kao i kriške. Komentiralo se, kušalo, uspoređivalo, vraćalo po još. U tom ritmu, kuhanje je prestalo biti zadatak i postalo iskustvo koje se prirodno nastavlja kroz druženje. The Art of Pizza tako nije bilo samo predstavljanje nove generacije Electrolux pećnica, već konkretan prikaz kako tehnologija može podržati svakodnevne rituale, učiniti ih jednostavnijima, sigurnijima i, ono najvažnije, ugodnijima. Jer kada se spoje dobar proizvod, inspiracija i pravi ljudi za stolom, rezultat nikad nije samo jelo.

