Galerija 4 4 4 4 U Šibeniku se ovih dana nije govorilo samo o kavi. Govorilo se o preciznosti, rutini koja to prestaje biti, i profesiji koja iz godine u godinu sve jasnije izlazi iz pozadine kafića i postaje dio ozbiljne međunarodne gastro scene i kulture ispijanja kave.

Klub Azimut, već godinama jedno od važnih mjesta lokalne kulture ispijanja kave, ugostio je hrvatsko izdanje Julius Meinl Barista Cup-a 2026 - natjecanja koje okuplja najbolje Julius Meinl i najbolje iz lokalnih scena - i vodi prema velikom finalu u Beču. Nakon Beča, četvero najboljih barista biti će nagrađeni putovanjem na plataže kave u Ugandi!

Natjecatelji su tijekom natjecanja koristili Belvedere Blend 100% Arabica iz Julius Meinl linije The Originals. Riječ je o dvostruko certificiranoj kavi, s Bio i Fairtrade certifikatima, koja spaja održivost i visoku kvalitetu te je posebno razvijena za profesionalnu pripremu. Važno je napomenuti kako je Belvedere Blend 100% Arabica prva kava u Hrvatskoj koja ima ovaj dvostruki certifikat!

No, iza same brojke i formata, dan u Šibeniku imao je sasvim drugačiji ritam; zvuk mlinaca, kontrolirano sipanje kave, fokus prije svakog serviranja i kratka tišina između odluka. Atmosfera je više nalikovala laboratoriju okusa nego klasičnom natjecanju. Svaka šalica bila je rezultat precizno iskorištenih sekundi, tehnike i interpretacije, a razlike među natjecateljima često su se svodile na nijanse koje se ne vide, nego osjete. Devet finalista ovog natjecanja u Šibenik je stiglo s jasnim ciljem: pokazati kako izgleda suvremeni barista, jer ta uloga danas odavno ne završava na pripremi kave – ona uključuje razumijevanje sirovine, konzistentnost, prezentaciju i sposobnost da se gostu ispriča priča kroz okus.

Ovogodišnji pobjednik u Šibeniku je Kristijan Knežević i dolazi iz Šibenika. Svoje umjeće brusi u cafe baru GAK cafe u Šibeniku. Kristijan putuje u Beč, gdje će se u rujnu natjecati sa 16 najboljih barista iz drugih zemalja za titulu najboljeg Julius Meinl barista. Četvero najboljih - osvajaju putovanje na plantažu kave u Ugandu.

Drugo mjesto osvojio je Bogdan Vučković iz ugostiteljskog objekta Old City Bar u Puli, dok je treće mjesto i titulu najboljeg latte art-a odnio Šime Šarić iz Living BAR caffe-a u Sesvetama.

„Barista je danas puno više od osobe koja priprema kavu – to je netko tko oblikuje doživljaj u šalici,“ rekao je chef i član žirija Mario Mihelj, naglašavajući koliko se profesija promijenila u posljednjem desetljeću i koliko se granice između gastronomije i kave sve više brišu.

Uz njega su o pobjedniku odlučivali i Raul Juan Sorita, globalni Julius Meinl coffee expert, te Tihomir Ivanović i Stipe Ujević iz kompanije Julius Meinl Croatia. Njihov zadatak nije bio samo ocijeniti tehniku već razumijevanje okusa i cjelokupni pristup svakog natjecatelja.

Upravo u takvim uvjetima natjecanje dobiva svoju stvarnu težinu – jer se ne traži samo najbolja kava, nego najbolji pristup jednoj profesiji koja se rapidno razvija i mijenja.

Julius Meinl Barista Cup u tom je smislu više od natjecanja. On je platforma koja povezuje lokalne scene s globalnom industrijom kave, stvarajući prostor u kojem se znanje prenosi, standardi podižu, a talenti dobivaju priliku za iskorak. Za hrvatskog pobjednika Šibenik je tako samo početna točka jedne šire priče. Onaj trenutak kada se zatvara jedno poglavlje svakodnevne barističke rutine i otvara novo – ono u kojem se izlazi na međunarodnu pozornicu, gdje se svaki detalj mjeri drugačijim standardima.

„Ulaganje u bariste i njihovo znanje dugoročno mijenja cijelu industriju na bolje“ poručuju iz kompanije Julius Meinl, naglašavajući kako se kroz Barista Cup gradi mreža stručnjaka i iskustava koja nadilazi samo jedno natjecanje.

Dok se u Šibeniku dan polako privodio kraju, a proglašenje pobjednika zatvorilo lokalno izdanje natjecanja, jedna priča tek je krenula dalje – ona koja će svoj završni čin imati u Beču, na pozornici gdje se susreću najbolji baristi iz cijelog svijeta.

"Ovo je za mene drugo Julius Meinl Barista Cup natjecanje. Prvi put sam se natjecao prije 2 godine u Rovinju, i tada sam osvojio 6.mjesto. To me nije demotiviralo, naprotiv! Nastavio sam se truditi i vježbati i evo isplatilo se! Ovo je jedinstvena prilika i veliko iskustvo koje se ne događa često u karijeri bariste. Ponosan sam na ovaj trenutak i jedva čekam finale u Beču, gdje ću imati priliku puno naučiti ali i odmjeriti snage sa najboljim baristima iz cijelog svijeta", otkriva pobjednik.

I upravo tamo, iz jedne šalice kave nastale u Šibeniku, ponovno će se ispričati priča o preciznosti, znanju i profesiji koja se sve manje doživljava kao posao – a sve više kao zanat koji se živi.

