Ovaj cheesecake s jagodama koji se ne peče inspiriran je klasičnim američkim cheesecakeom, ali u puno jednostavnijoj verziji. Ne morate se mučiti s pećnicom, ali morat ćete malo pričekati sa de stegne u hladnjaku.

Savršen je za vedra jutra, lijena poslijepodneva i tople večeri, a jednako ga vole i odrasli i djeca. Uživajte!

Cheesecake s jagodama - sastojci: Podloga 105 g graham krekera (ili mljevenog keksa)

55 g maslaca, otopljenog

2 žlice (40 g) nutelle

2 žlice smeđeg šećera

prstohvat soli

2 žlice kakaa Preljev od jagoda 455 g jagoda (svježe ili smrznute)

55 g šećera

1/2 mahune vanilije

1,5 vrećice želatine u prahu

2 žlice vode (za kuhanje)

2 žlice hladne vode (za želatinu) Krema 450 g krem sira (sobne temperature)

75 g šećera u prahu

čajna žličica ekstrakta vanilije

oko 300 ml preljeva od jagoda (od pripremljenog)

120 ml slatkog vrhnja za šlag

svježe jagode za dekoraciju Cheesecake s jagodama - priprema: Usitnite kekse u fini prah (u multipraktiku ili ručno). Dodajte otopljeni maslac, nutellu, šećer, kakao i prstohvat soli te sve dobro izmiješajte dok ne dobijete ujednačenu smjesu. Smjesu utisnite u kalup (20–23 cm promjera), ravnomjerno po dnu i lagano uz rubove. Stavite u hladnjak dok pripremate ostatak. U loncu pomiješajte jagode, šećer i 2 žlice vode. Kuhajte na srednje jakoj vatri dok jagode ne omekšaju. Izmiksajte u glatki pire (štapnim mikserom ili u blenderu). Želatinu pospite po 2 žlice hladne vode i ostavite 1–2 minute da nabubri. Dodajte je u topli pire i lagano zagrijavajte uz miješanje dok se potpuno ne otopi. Odvojite oko 180 ml preljeva za završni sloj i ostavite sa strane. Krem sir i šećer u prahu miksajte dok ne postanu glatki i kremasti. Dodajte vaniliju i većinu preljeva od jagoda (osim odvojenog dijela). U drugoj zdjeli istucite slatko vrhnje u srednje čvrst šlag, pa ga lagano umiješajte u smjesu sa sirom. Miješajte nježno da krema ostane prozračna. Kremu izlijte na pripremljenu podlogu i lagano protresite kalup kako bi izašli mjehurići zraka. Stavite u hladnjak na oko 2 sata, dok se ne stisne na dodir. Zatim prelijte preostali preljev od jagoda (ako se stisnuo, kratko ga zagrijte da postane tekuć). Vratite u hladnjak još 30 minuta, dok se gornji sloj ne stegne. Prije vađenja iz kalupa, nožem lagano prođite uz rub kako biste odvojili kolač. Ukrasite svježim jagodama i poslužite dobro ohlađeno.

Riža, proteini i povrće: 10 jednostavnih ideja za ručak kada poželite nešto fino i zdravo +2