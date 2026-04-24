Ovaj cheesecake s jagodama koji se ne peče inspiriran je klasičnim američkim cheesecakeom, ali u puno jednostavnijoj verziji. Ne morate se mučiti s pećnicom, ali morat ćete malo pričekati sa de stegne u hladnjaku.
Savršen je za vedra jutra, lijena poslijepodneva i tople večeri, a jednako ga vole i odrasli i djeca. Uživajte!
Cheesecake s jagodama - sastojci:
Podloga
- 105 g graham krekera (ili mljevenog keksa)
- 55 g maslaca, otopljenog
- 2 žlice (40 g) nutelle
- 2 žlice smeđeg šećera
- prstohvat soli
- 2 žlice kakaa
Preljev od jagoda
- 455 g jagoda (svježe ili smrznute)
- 55 g šećera
- 1/2 mahune vanilije
- 1,5 vrećice želatine u prahu
- 2 žlice vode (za kuhanje)
- 2 žlice hladne vode (za želatinu)
Krema
- 450 g krem sira (sobne temperature)
- 75 g šećera u prahu
- čajna žličica ekstrakta vanilije
- oko 300 ml preljeva od jagoda (od pripremljenog)
- 120 ml slatkog vrhnja za šlag
- svježe jagode za dekoraciju
Cheesecake s jagodama - priprema:
- Usitnite kekse u fini prah (u multipraktiku ili ručno). Dodajte otopljeni maslac, nutellu, šećer, kakao i prstohvat soli te sve dobro izmiješajte dok ne dobijete ujednačenu smjesu.
- Smjesu utisnite u kalup (20–23 cm promjera), ravnomjerno po dnu i lagano uz rubove. Stavite u hladnjak dok pripremate ostatak.
- U loncu pomiješajte jagode, šećer i 2 žlice vode. Kuhajte na srednje jakoj vatri dok jagode ne omekšaju.
- Izmiksajte u glatki pire (štapnim mikserom ili u blenderu).
- Želatinu pospite po 2 žlice hladne vode i ostavite 1–2 minute da nabubri. Dodajte je u topli pire i lagano zagrijavajte uz miješanje dok se potpuno ne otopi.
- Odvojite oko 180 ml preljeva za završni sloj i ostavite sa strane.
- Krem sir i šećer u prahu miksajte dok ne postanu glatki i kremasti. Dodajte vaniliju i većinu preljeva od jagoda (osim odvojenog dijela).
- U drugoj zdjeli istucite slatko vrhnje u srednje čvrst šlag, pa ga lagano umiješajte u smjesu sa sirom. Miješajte nježno da krema ostane prozračna.
- Kremu izlijte na pripremljenu podlogu i lagano protresite kalup kako bi izašli mjehurići zraka.
- Stavite u hladnjak na oko 2 sata, dok se ne stisne na dodir.
- Zatim prelijte preostali preljev od jagoda (ako se stisnuo, kratko ga zagrijte da postane tekuć).
- Vratite u hladnjak još 30 minuta, dok se gornji sloj ne stegne.
- Prije vađenja iz kalupa, nožem lagano prođite uz rub kako biste odvojili kolač. Ukrasite svježim jagodama i poslužite dobro ohlađeno.
