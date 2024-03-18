Pozorno oko u našim će krajevima raspoznati više od pet tisuća biljaka, a njih više od 1200 je jestivo, ljekovito, medonosno ili začinsko. No jeste li znali da u Hrvatskoj raste i više od petsto otrovnih biljaka, od kojih ćete mnoge sresti i u svakodnevnoj šetnji nedaleko od kuće i uz najposjećenija izletišta i planinarske rute?

Učili su nas nekad da se u šumi ne jedu bobice, što je svakako dobar savjet. Osim živom bojom, neke će vas biljke na svoju otrovnost upozoriti i gorkim ili odbojnim okusom, ali baš one najotrovnije, kao što su velebilje, kozlac i bljušt - neće.

Upoznajte i prepoznajte otrovne biljke

Otrovni mogu biti dijelovi biljaka ili čitave biljke, a utjecaj na ljudski organizam ovisit će o unesenoj količini i kilaži konzumenta, ali i o stanju zrelosti biljke i stanju u kojemu je biljka unesena. Ponekad se, naime, kuhanjem ili sušenjem smanjuje negativni učinak alkaloida, saponozida, antrakinona i drugih štetnih tvari. Naravno, o doziranju ovisi djeluje li neki pripravak ljekovito ili kobno.

Ako već nešto može biti dobro kod trovanja, to je da organizam vrlo jasno daje do znanja da je otrovan, a prva je reakcija jednaka kod svih vrsta otrova – uvijek počinje s problemima u probavnom traktu, odnosno mučninom, povraćanjem i proljevom. Tek će se u sljedećoj fazi razviti simptomi specifični za otrovanje određenom biljkom. Najčešće će to biti glavobolja, povišena temperatura, halucinacije, crvenilo lica, zujanje u ušima, priviđenja, osjećaj žeđi, žarenje u ustima, pojačano lučenje sline i poremećaji vida, a u najgorim će slučajevima nastupiti smrt.

Brzina djelovanja otrova razlikuje se od biljke do biljke. Najbrže se očituje trovanje jedićem, već nakon 5 do 10 minuta, dok će se simptomi trovanja većinom drugih biljaka početi pokazivati za pola sata ili sat vremena. Mrazovcu će pak trebati nešto dulje da počne "raditi", oko dva i pol sata.

Ako sumnjate da je netko pojeo otrovnu biljku, najbolje je odmah izazvati povraćanje, koje si odrasli mogu olakšati s dvije čaše mlake zasoljene vode. Naravno, nećete nalijevati vodu u usta osobe bez svijesti i u svakom slučaju predat ćete otrovanog na daljnju medicinsku obradu, gdje će mu se ispumpati želudac i napraviti dalje što već treba.

Sigurni smo da poznajete većinu biljaka s crne liste najotrovnijih biljaka u Hrvatskoj, ali nije naodmet još se jednom podsjetiti. Popis, naravno, ovdje ne staje, prije bismo rekli da smo tek načeli ovo otrovno poglavlje domaće flore, ali sažetak je gotovo uvijek: Ne jedite bobice!

Ovo su neke od otrovnih biljaka koje često možete sresti u šetnji.

Bršljan (Hedera helix)

Bršljan je zimzelena biljka, koja se penje uz drveće, zidove i druge oslonce, pa ju je lako prepoznati. Vrlo je rasprostranjena, a svi dijelovi bršljana gorka su okusa i otrovni.

Bršljan (Hedera helix) (Foto: Shutterstock)

Bljušt (Tamus communis)

Bljušt je biljka povijuša koja raste u šumama, poljima i na vlažnim mjestima. Često se penje uz bukve i drugo drveće ili grmlje. Mladi, tanki izdanci i stabljike su jestivi, ali plodovi su otrovni. Oni su okrugli, crveni, veličine oko 1 centimetra i dozrijevaju od svibnja do listopada.

Bljušt (Tamus communis) (Foto: Shutterstock)

Bunika (Hyoscyamus niger)

Bunika raste uz naselja. Biljka je dlakava, plod je žućkastosmeđ i poznaje se po nazubljenoj čahuri s poklopcem koja je puna sjemenja. Svi su dijelovi bunike otrovni i mogu izazvati halucinacije i smrt.

Bunika (Hyoscyamus niger) (Foto: Shutterstock)

Crvena bazga (Sambucus racemosa)

Crvena bazga listopadni je grm s crvenim plodovima koji su oblikom nalik na plodove crne bazge. Plodovi sadrže sjemenke koje su otrovne.

Crvena bazga (Sambucus racemosa) (Foto: Shutterstock)

Divlji peršin, mala kukuta (Aethusa cynapium L.)

Divlji peršin jednogodišnja je biljka koja može narasti do 150 centimetara, ima peraste listove i sitne bijele cvjetove skupljene u štitasti cvat. Raste u vrtovima i na livadama, a cvjeta od lipnja do listopada. Lako ga je zamijeniti peršinom, kimom i koprom, a trovanje izaziva gušenje i smrt.

Divlji peršin, mala kukuta (Foto: Shutterstock)

Đurđica (Convallaria majalis)

Đurđica raste u listopadnim i miješanim šumama, u šikarama i na krčevinama. Narančasti kuglasti plodovi đurđica sazrijevaju u rujnu i rijetko se susreću. Oni su najotrovniji, ali svi su dijelovi đurđice otrovni i mogu uzrokovati poremećaje u radu srca.

Đurđica (Convallaria majalis) (Foto: Shutterstock)

Imela (Viscum album)

Imela je zimzeleni visoki grm koji raste u krošnjama raznog drveća. Njezine su otrovne bobe kuglaste, velike od 6 do 9 milimetara u promjeru, bijele ili žućkastobijele boje, a dozrijevaju između studenog i siječnja. Otrovna tvar nadražuje sluznice, ali se ne resorbira u probavnom traktu.

Imela (Viscum album) (Foto: Shutterstock)

Modri jedić (Aconitum napellus)

Modri jedić ili ljutić višegodišnja je zeljasta biljka, visoka do metar i pol, s perastim listovima i lijepim ljubičastim cvjetovima. Cijela biljka vrlo je otrovna.

Modri jedić (Aconitum napellus) (Foto: Shutterstock)

Kalina (Ligustrum vulgare L.)

Kalina je listopadni grm koji raste u manjim skupinama u šumama i šikarama, uz putove, u vrtovima i parkovima. Visoka je do pet metara, u proljeće prepoznatljiva po sitnim bijelim cvjetićima, a bobe dozrijevaju krajem ljeta. Tamnoplave su boje, gotovo crne, gorka okusa i vrlo otrovne.

Kalina (Ligustrum vulgare L.) (Foto: Shutterstock)

Kozlac (Arum maculatum L.)

Kozlac je vrlo otrovan, iako se gomolj može jesti, ali isključivo kuhan. Bobice se ne jedu nikada. Nekada su se ovom biljkom hranile svinje, a iako se kuhanjem ubija otrov, pritom se razvija i nesnosan smrad.

Kozlac (Arum maculatum L.) (Foto: Shutterstock)

Mrazovac (Colchicum autumnale L.)

Mrazovac raste na vlažnim travnjacima i cvijet mu je sličan šafranu, ali izbija ujesen. U proljeće se javljaju listovi, koje je lako zamijeniti s medvjeđim lukom. Otrovna je cijela biljka, osobito sjeme i lukovica, i njezina konzumacija može imati smrtne posljedice.

Mrazovac (Colchicum autumnale L.) (Foto: Shutterstock)

Obični likovac (Daphne mezereum L.)

Obični likovac raste u svijetlim šumama i šikarama te na rubovima šuma, a osim na popisu najotrovnijih, jer smrt nastupa već od manje količine plodova, nalazi se i na popisu ugroženih biljaka hrvatske flore. Cvjeta od siječnja do lipnja, kada ga je i najlakše prepoznati zbog ružičastih cvjetova ugodna mirisa koji u skupinama po tri tvore izdužene cvatove na vrhu grane.

Obični likovac (Daphne mezereum L.) (Foto: Shutterstock)

Oleander (Nerium oleander L.)

Oleander raste samoniklo, u obliku grma, a rado se i sadi u vrtovima i parkovima. Listovi su tamnozeleni, do 15 centimetara dugi i ušiljeni, cvjetovi su veliki i ugodna mirisa, crvene, ružičaste, žute ili bijele boje. Cvjeta od lipnja do rujna. Otrovnim glikozidima bogati su posebno listovi, kora i sjemenke, a i relativno mala količina uzrokuje zastoj srca.

Oleander (Nerium oleander L.) (Foto: Shutterstock)

Otrovna trubeljika (Cicuta virosa L.)

Otrovna trubeljika raste uz potoke i jezera te na vlažnim i močvarnim područjima. Otrovna je čitava biljka, a nakon povraćanja i grčeva nastupa smrt gušenjem. Lako ju je zamijeniti pastrnkom i peršinom. Stabljika je gola, šuplja i uzdužno izbrazdana, listovi otrovne trubeljike dvostruko su ili trostruko perasto izrezani, cvjetovi su bijeli i udruženi u štitasti cvat. Cvjeta od srpnja do rujna.

Otrovna trubeljika (Cicuta virosa L.) (Foto: Shutterstock)

Petrov križ (Paris quadrifolia L.)

Petrov križ zeljasta je trajnica koju je lako prepoznati po biljci koja u gornjem dijelu nosi obično po četiri uska, šiljasta listića koja okružuju sivkastoplavu bobicu promjera 10 do 15 milimetara. Dozrijevaju u srpnju ili kolovozu, neugodna su i slatkasta okusa, a već dvije bobice mogu uzrokovati ozbiljno trovanje.

Petrov križ (Paris quadrifolia L.) (Foto: Shutterstock)

Velebilje (Atropa belladonna)

Velebilje je vrlo rasprostranjena biljka koja voli ozbiljnije nadmorske visine. Prepoznaje se po obliku i rasporedu listova - u svakom pršljenu grane nalaze se po dva (jedan mali, drugi veliki) lista jajolikog oblika. Cvate tijekom cijelog ljeta, a plodovi su vrlo lijepe i krupne bobe, ukusne, ali vrlo otrovne. U malim količinama iz nje dobiven atropin koristi se za širenje zjenica (danas u oftalmologiji, nekad u kućnoj estetici), a u većim količinama uzrokuje smrt.

Velebilje (Atropa belladonna) (Foto: Shutterstock)

Velika kukuta (Conium maculatum L.)

Velika kukuta može narasti do dva i pol metra. Listovi su joj perasti i veliki, a peteljka s donje strane ima crvene pjege. Cvjetovi su bijeli i sitni te tvore štitasti cvat. Kukuta cvjeta od lipnja do rujna, a raste uz putove, u blizini naselja i uz živice. Otrovna je čitava biljka. Njezinim se otrovom ubio i Sokrat.

Velika kukuta (Conium maculatum L.) (Foto: Shutterstock)

Tisa (Taxus baccata)

Tisa je samonikla crnogorična vrsta koja raste u crnogoričnim i bukovim planinskim šumama, ali se sadi i u parkovima. Listovi i sjemenke sadrže taksin, koji je smrtonosan. Neotrovan je sjemeni ovoj, vanjski dio bobice koji rado kljucaju ptice.

Tisa (Taxus baccata) (Foto: Shutterstock)

