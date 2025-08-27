Mazalice - ili mljeveno meso zapečeno na kruhu - specijalitet je roštiljarnica, ali i popularan zalogaj na kućnim druženjima. I dok neki kuhari preporučuju minimalizam: smjesu od čiste junetine ili miješanog mljevenog mesa, uz tek ponešto začina, drugi će pak dodati i jaja te prašak za pecivo.

Mesnu smjesu prije pečenja ohladite u hladnjaku, a potom namažite na deblje narezan, običan bijeli kruh ili iskoristite lepinje. Zatim ih ispecite na tavi, roštilju – ili u pećnici ispod grilla pa uživajte uz omiljenu salatu i piće. Kajmak, sjeckani luk, pečena crvena paprika, šopska salata ili salata od jogurta, krastavaca i češnjaka također mogu poslužiti kao neki od priloga za mazalice.

Mazalice - sastojci: 500 g mljevenog mesa

1 bijeli kruh ili lepinje

Oko 50 ml mineralne vode

1/2 žličice mljevene ljute paprike

1/2 žličice mljevene slatke paprike

sol i papar

maslac Mazalice - priprema: Mljeveno meso začinite, ulijte 50 ml hladne mineralne vode pa promiješajte i ostavite u hladnjaku jedan sat. Kruh narežite na kriške debljine 2 cm, namažite ga maslacem pa na njih rasporedite mljeveno meso i pritisnite ga mokrim prstima ili vilicom. Zagrijte grill tavu ili roštilj pa najprije prepecite namazanu stranu kriške. Kratko prepecite drugu stranu. Vrijeme pečenja ovisno o jačini vatre i debljini mesa, ukupno oko 5-7 minuta. Mazalice poslužite uz kajmak, pečenu crvenu papriku i šopsku salatu.

