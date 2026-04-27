Na krajnjem istoku Hrvatske, ondje gdje se susreću Drava i Dunav, smjestio se Erdut - mali, ali iznimno zanimljiv kraj koji spaja prirodu, povijest, gastronomiju i dobrodošlicu. Erdut je sjajna destinacija za sve koji žele pobjeći od gužve i uživati u prirodi, istraživati vinske ceste i lokalne specijalitete te spojiti aktivni odmor s otkrivanjem manje poznatog, autentičnog dijela Hrvatske. Ovdje ćete pronaći ono što je danas rijetkost, poput mira od turista i osjećaja da se vrijeme usporilo.Tražite li destinaciju za opušteni vikend slobodno krenite prema tom nerazvikanom kutku Lijepe Naše.

Lijepim, plavim Dunavom

Jedan od najljepših načina za upoznavanje ovog kraja je ekološko-edukativna staza Porić, koja se proteže između Aljmaša i Erduta. Riječ je o laganoj ruti kroz poplavne šume i uz samu obalu Dunava, a duljina ovisi o odabranoj dionici i može se protezati na više kilometara. Putem ćete naići na informativne ploče o flori i fauni, uređena odmorišta i vidikovce te promatračnice za ptice, a dodatnu vrijednost daje činjenica da je područje dio poznate rute EuroVelo 6 koja prati tok Dunava.

Edukativna staza Porić prvenstveno je namijenjena pješacima i osmišljena kao lagana šetnja kroz prirodu, uz edukativne točke, vidikovce i mjesta za odmor. Uključuje kombinaciju zemljanih puteva, drvenih dionica i stepenica pa iako se pojedini ravniji dijelovi mogu proći biciklom, cijela staza nije prilagođena za vožnju zbog strmijih i tehnički zahtjevnijih segmenata. Upravo zato najbolje ju je doživjeti pješice, dok je bicikl dobra opcija na određenim, pristupačnijim dijelovima rute.

Najveća bačva na svijetu. (Foto: Marko Mrkonjic/Cropix)

Erdutska kula

Na uzvisini iznad Dunava nalazi se Erdutska kula, ostatak srednjovjekovne utvrde koja se razvijala tijekom 15. stoljeća. Osim zanimljive povijesti, jer je građena u vrijeme obrane od osmanskih prodora, danas je to jedan od najljepših vidikovaca u Slavoniji.

Pogled na dunavske meandre i ravnice koje se prostiru kilometrima u daljini ostavlja bez daha, a cijelom mjestu dodatnu dozu mistike daje legenda prema kojoj se erdutska kula nije se mogla dovršiti jer bi se sve što bi se danju izgradilo noću urušilo. Vjerovalo se da vile traže žrtvu, pa je u zid kule uzidana žena kako bi se gradnja mogla nastaviti. Narodna priča kaže da njezin duh i danas čuva utvrdu.

Vinska priča Erduta

Erdut je poznat po vinogradima koji se spuštaju gotovo do samog Dunava, a nezaobilazna stanica je vinarija Erdutski vinogradi, gdje se nalazi jedna od najvećih vinskih bačvi u Europi, zapremnine čak 75.000 litara.

Osim obilaska, ovdje možete kušati lokalna vina, među kojima se posebno ističe graševina, uživati u pogledu na vinograde te posjetiti obližnje vinarije i vinotele koji nude i smještaj.

Ušće Drave u Dunav

Ako dolazite iz smjera Osijeka, prvo ćete stići u Aljmaš, poznat po marijanskom svetištu Gospe od Utočišta. Ovo mirno mjesto ima posebno duhovno značenje, ali i lijepu prirodnu kulisu. U njegovoj blizini nalazi se i ušće Drave u Dunav, jedinstven prirodni prizor u kojem se susreću dvije velike europske rijeke.

Drava (Foto: Shutterstock)

Uživanje u slavonskoj hrani

Putovanje u Erdut nije potpuno bez lokalne gastronomije koja se temelji na bogatim, tradicionalnim okusima. Ovdje možete kušati fiš paprikaš i čobanac, domaći kulen, slaninu i čvarke, kao i svježi sir s kajmakom, a sve to uz jela koja nose utjecaje mađarske i austrijske kuhinje.

Najautentičniji doživljaj pružaju seoska domaćinstva i restorani smješteni uz Dunav. Jedno od poznatijih mjesta u ovom kraju je restoran Stari mlin u Dalju, smješten u blizini Dunava. Gosti ga rado biraju zbog klasične domaće kuhinje i obilnih porcija, a na jelovniku se često mogu naći jela poput fiš paprikaša i riječne ribe pripremljene na tradicionalan način. U samom Erdutu nalazi se Etno kuća Stari Dud, šarmantan smještaj koji njeguje slavonsku tradiciju. Ako vas put odvede do Aljmaša, možete svratiti u Konobu Aljmaš ili posjetiti Guesthouse Zeko. Ako imate vremena za kraći izlet, vrijedi se zaputiti i do Kopačeva, udaljenog oko pola sata vožnje. Ondje se nalazi Didin konak, poznat po tradicionalnim jelima baranjske kuhinje, osobito specijalitetima od riječne ribe.

Planirate li posjet vikendom ili u sezoni, preporučuje se unaprijed provjeriti radno vrijeme i, po potrebi, rezervirati stol. Popularna mjesta uz Dunav brzo se popune, osobito tijekom sunčanih dana kada su terasa i pogled jednako važni kao i ono što se nalazi na tanjuru.

Posjeti Dalju i Milutinu Milankoviću

U obližnjem Dalju nalazi se rodna kuća svjetski poznatog znanstvenika Milutina Milankovića, danas pretvorena u kulturno-znanstveni centar. Ondje možete saznati više o njegovu radu na razumijevanju klimatskih promjena i razgledati izložbe koje približavaju njegov život i znanstvena otkrića. Milutina Milankovića NASA je izdvojila kao jednog od 15 najvažnijih znanstvenika svih vremena koji su se bavili planetom Zemljom. Njemu u čast po jedan krater na Mjesecu i Marsu te jedan planetoid nose njegovo ime.

