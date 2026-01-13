Galerija 8 8 8 8

Školski napravljene napoletane ljubiteljima elastičnog tijesta i prozračnih, ali hrskavih rubova ponekad su sve što je potrebno za sreću - a nije tajna da u Lijepoj Našoj neumorno niču mjesta na kojima možete pojesti izvrsnu pizzu. Jedan od pionira vrhunske pizze u Zagrebu uz O'Haru je Franko's, koji se otvorio početkom 2019. godine i osim napoletane gostima ponudio koktele, pjenušce i birana pića. Pizzeria sa štimungom i cijenama restorana s vremenom je postala jedna od najboljih u Europi, a danas drži 15. mjesto prestižne ljestvice 50 Top Pizza.

"U izrazito elegantnom i profinjenom ambijentu nastavlja se rad ove lijepe pizzerije u kojoj se, uz napuljski stil, kao alternativa nudi i rimski – hrskav i tanak. Ponuda obuhvaća širok izbor pizza, od klasičnih margherite i marinare do varijanti poput quattro formaggi, bufaline i ljute pizze. Ponudu zaokružuje klasični napuljski calzone. Usluga je pažljiva i profesionalna, u potpunosti prilagođena potrebama gostiju, a izbor pića – piva, vina i koktela – iznimno je bogat", pišu Talijani, a bez obzira na neumorne pohvale, Franko's ne miruje, nego neprestano osmišljava novu ponudu i projekte.

Nakon pizzerije u Branimirovoj otvorili su vrata drugog prostora, na istoku grada u HD kvartu pokraj Veterinarskog fakulteta. O tome koliko su popularni, otkrio nam je jedan posve obični ponedjeljak u vrijeme ručka - kada se Franko's popunio maltene do posljednjeg stola, bez obzira na siječanjske novogodišnje odluke, gripe, depresije i besparice. Posjetili smo ga radi osvježenog jelovnika na kojem će se naći nove pizze i doznali kako planiraju otvaranje novog mjesta u gradu koje će se specijalizirati za jela bez glutena. Franko's Gluten Free ponuda od sutra će biti dostupna u Franko's Oldschoolu u Dubravi (Dankovečka 7), a adresa u centru grada brzo će biti otkrivena. Bezglutenske pizze proizvode se u zasebnom prostoru kako bi se spriječila bilo kakva kontaminacija standardnim brašnom.

Franko's - 7 (Foto: Nika Borovac)

Carbonara i Dear Deer

Od danas u Franko'su možete naručiti Carbonaru i Dear Deer, a pitate li se koja je bolja, najbolje je da provjerite sami. Naša minijaturna testna skupina podijelila se u dva tima – i dok je jedan dio publike imao puna usta hvale za pizzu koja spaja kremasti umak od žumanjka i sira s guancialeom od obraza crne slavonske svinje, drugima je draža bila Dear Deer s bresaolom od jelena. Složili smo se da se ne slažemo oko pobjednice, ali bez obzira na lente, vratili bismo se i jednoj i drugoj bez razmišljanja. Slasti rastopljenog pecorina, mozzarelle fior di latte i žumanjaka te mesnog umamija kick svježine daju polusušene žute rajčice, utjelovljujući dušu omiljenog jela s tjesteninom iz Lacija.

Višak glatkih okusa s tanjura pokupili smo koricom i bacili se na otkrivanje slojeva pizze koja se crvenjela od cikle, ljubičastog luka i samoborskog bermeta te bresaole od jelena koja se stavlja nakon pečenja, uz baby špinat i meki kozji sir. U rumenoj podlozi, osim povrća i aromatiziranog vina gorko-slatka okusa pronaći ćete i mozzarellu fior di latte.

I dok je Carbonara zagrljaj iz peći za pizzu, Dear Deer tjera na razmišljanje, otkrivanje nenametljive slatkoće pod jezikom i na nosu koja fino zaokružuje i naglašava meso. Osim slasti, pizze u Franko'su bude i znatiželju - poseban je gušt posvetiti se tanjuru i imati potrebu reći nešto više o pizzi od "fina je" ili "nije mi nešto".

Za idući put smo si obećali razljutiti se paklenom Clockwork Orange pizzom, koja spaja talijansku kobasicu salsiccia s ljutim šparogama i sirom iz komine od maraske, Creamy Baranju na kojoj Italija sreće kulen, i još pokoji spoj uzbudljivih sastojaka. Ponovilo se!

Griju, fina su i ne zahtijevaju puno posla u kuhinji: 7 recepata za svaki dan ovoga tjedna +1