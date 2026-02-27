Galerija 0 0 0 0 Srebrno jezero u istočnoj Srbiji popularna je destinacija koju ćete pronaći uz desnu obalu Dunava, nedaleko od Velikog Gradišta. Do “srpskog mora”, kako mu se tepa, stiže se iz Beograda za oko sat i pol vožnje. Mnogi biraju put preko Pančeva i Kovina, koji vodi kroz ravničarski krajolik južnog Banata, uz polja suncokreta, oranice i livade. Poseban doživljaj predstavlja prijelaz Dunava skelom iz Banatske (Stare) Palanke. Plovidba traje dvadesetak minuta i pruža impresivan pogled, a sdruge strane dočekuje srednjovjekovna tvrđava Ram, obnovljena posljednjih godina i otvorena za posjetitelje. Tvrđavu je krajem 15. stoljeća sagradio osmanski sultan Bajazit II kao strateško uporište za obranu od ugarskih napada. Smještena na uzvisini iznad Dunava, Ram nudi panoramski pogled na rijeku i okolna sela. U blizini se nalaze i ostaci rimskog vojnog logora Lederata te brojni arheološki lokaliteti, što ovom području daje dodatnu povijesnu vrijednost.

Kako je nastalo Srebrno jezero

Srebrno jezero zapravo je nekadašnji dunavski rukavac koji je 1971. godine pregrađen na dva mjesta, čime je oblikovano umjetno jezero. Dugačko je oko 14 kilometara, široko do 300 metara, a površina mu iznosi oko četiri četvorna kilometra. Voda je bistra zahvaljujući prirodnoj filtraciji kroz pješčane nanose, a jezero je bogato slatkovodnom ribom – šaranom, somom, smuđem i štukom. Upravo ribolov desetljećima privlači posjetitelje, no posljednjih godina turistička ponuda znatno se proširila.

Što raditi na Srebrnom jezeru?

Uz obalu su uređene travnate i šljunčane plaže, s nasutim šljunkom u plićaku kako bi voda ostala čista i ugodna za kupanje. Jezero se redovito održava, a u ljetnim mjesecima temperatura vode ugodna je za plivanje, ali živne već u proljeće kada pristižu izletnici u potrazi za suncem. Uređena riva nudi restorane, kafiće, trgovine i štandove sa suvenirima i opremom za plažu. Dodatni sadržaj pruža vodeni park s nekoliko bazena i tobogana. Zbog sve razvijenije infrastrukture Srebrno jezero često se promovira kao “srpsko more”, iako mu, naravno, fali soli.

Uz hotel i brojne privatne apartmane, na raspolaganju je i jedan od najvećih autokampova u Srbiji. Kamp se nalazi uz samu obalu i opremljen je sanitarnim čvorovima i tuševima. Na drugoj strani jezera smještena je marina. Osim kupanja, posjetitelji mogu iznajmiti pedaline, kajake ili SUP daske, zaigrati odbojku na pijesku ili tenis te se provozati biciklom. Poseban doživljaj predstavlja i krstarenje Dunavom koje uključuje panoramski obilazak Velikog Gradišta, rumunjske obale te pogled na Golubačku tvrđavu i ulaz u Đerdapsku klisuru.

Okolica bogata poviješću

Ako vrijeme ne posluži za kupanje, okolica nudi brojne izlete. U blizini su arheološki lokalitet Viminacijum , manastiri Tumane i Nimnik te Nacionalni park Đerdap s Lepenskim Virom. Srebrno jezero posljednjih godina bilježi stalni rast posjetitelja, uključujući i goste iz susjedne Rumunjske.

