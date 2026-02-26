Proljeće je idealno vrijeme za kratki bijeg na more, bez ljetnih gužvi, ali s dovoljno sunca i topline da se dani provode vani. Jedna od tih destinacija su i Duće, smještene između Splita i Omiša. Riječ je o mjestu koje ima ono najvažnije: dugačku pješčanu plažu, dobru prometnu povezanost i blizinu većih gradova. U tom kontekstu, Hotel Plaža Duće nameće se kao dobar izbor za proljetni boravak uz more, a upravo aktualna ponuda na portalu Crno jaje donosi vam odmor po cijeni već od 225 eura.

Hotel Plaža Duće nalazi se doslovno uz more, u mirnom dijelu mjesta, s pogledom prema Braču. Ponuda uključuje dva noćenja za dvije osobe u superior sobi, uz doručak ili polupansion, ovisno o odabranoj opciji, a cijena paketa kreće se od 225 €.

Boravak je zamišljen kao kombinacija odmora i laganog opuštanja bez obaveza, ali s dovoljno sadržaja da dani ne prolaze jednolično. Gostima su na raspolaganju unutarnji bazen, spa zona sa saunama i jacuzzijem te fitness, što je posebno praktično u proljetnim danima kada vrijeme još nije stabilno. Dodatni plus su male pogodnosti poput wellness vouchera i popusta u à la carte restoranu, koje boravku daju dodatnu vrijednost.

Superior sobe su prostrane, funkcionalno uređene i prilagođene boravku parova, ali i manjih obitelji. Balkon s pogledom na more dodatno naglašava ono zbog čega se ovdje dolazi - mir, zvuk valova i osjećaj da ste se fizički maknuli iz svakodnevice.

Jedna od prednosti Duća je njihova lokacija. Omiš je udaljen svega nekoliko minuta vožnje, dok je Split udaljen tek dvadesetak kilometara i lako dostupan autobusom, što omogućuje jednodnevni izlet bez automobila. Dan u Omišu i okolici lako se provede bez žurbe i bez previše planiranja. Jutro je najbolje započeti šetnjom starom gradskom jezgrom i kavom uz Cetinu, dok se grad tek budi. Nakon toga vrijedi se popeti do tvrđave Mirabela ili Fortice (Starigrad), uspon je umjeren, a pogled na Omiš, more i kanjon rijeke jedan je od najljepših na ovom dijelu obale. Poslijepodne je rezervirano za rijeku: lagani rafting ili vožnja kajakom po mirnijem dijelu Cetine idealni su i za početnike, dok oni željni adrenalina mogu isprobati zipline iznad kanjona.

Ako tražite nekoliko dana odmora bez komplikacija, s jasnim sadržajem i dobrom lokacijom, ova proljetna ponuda je jedna od onih koje imaju smisla iskoristiti dok traje.

