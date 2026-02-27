Galerija 16 16 16 16 Kad ste u Rijeci zamirisat će vam maneštre i jote, riba i meso, fritule, kroštule, janjetina i povrće. Ovdje ćete pojesti najfinije lignje, ali i uvjeriti se kako je u Rijeci i obična pizza ima neobičan okus.

U Rijeci ćete upoznati Riječku kremšnitu, pojesti odličan tiramisu, ali i uživajući u divnoj čokoladnoj slastici - kolaču Rigojanči, čuti priču o zaljubljenom romskom violinistu i receptu starom više od 100 godina. On se u Rijeci prenosi s koljena na koljeno kako bi se zadržala tradicija ali i gastronomima ponudila slastica koja se jede samo u ovom gradu.

Dok prolazite užim središtem Rijeke neće vam zamirisati fast food, nego fine marende koje se poslužuju na posebnim gastro adresama. Saznati ćete za njih lako - lokalci ih rado preporučuju, a stranci ocjenjuju najboljim ocjenama u svjetski poznatim gastro vodičima. U Rijeci je gastronomija jedinstvena pa kad ste u ovom gradu, uzmite si vremena i prepustite se jedinstvenom užitku.

Upravo zbog posebnosti okusa koje ćete osjetiti u Rijeci, spoja tradicionalne i moderne gastronomije, mora i gora, Kvarner je i službeno postao Europska regija gastronomije, jedina takva u Hrvatskoj. Prestižno priznanje dodijelio mu je međunarodni Institut za gastronomiju, kulturu, umjetnost i turizam (IGCAT) sa sjedištem u Španjolskoj, a nagrada je ujedno i potvrda sustavnog rada Turističke zajednice Kvarnera na promociji lokalne eno-gastronomije, edukacije kuhara i vinara, te razvoja regionalnih oznaka kvalitete. Vrhunac projekta “Kvarner - Europska regija gastronomije” je 2026. godina, kad regija postaje domaćin niza događanja i manifestacija koji će prikazati kulinarsku raznolikost, inovacije i tradiciju.

Temelji kvarnerske kuhinje: Tri okusa koje morate isprobati u projektu Riječke gastronomske luke

Kvarnerska gastronomija temelji se na tri kuhinje - primorskoj, otočnoj i goranskoj - koje reflektiraju prirodne resurse, povijesne utjecaje i lokalne tradicije. Moto regije, “Raznolikost je lijepa”, savršeno opisuje bogatstvo lokalnih okusa: od svježe ribe, palente i mediteranskog povrća, pa do specijaliteta poput Grobničkog sira.

Za suvremene putnike, ali i lokalce, hrana Kvarnera nije samo obrok - ona je doživljaj za svih pet osjetila, a Rijeka kao centar Kvarnera, grad je koji, između ostalog, nudi jedinstveni gastro doživljaj. Riječki restorani već godinama su prepoznati u međunarodnim vodičima poput Michelina i Gault Millaua, a jedan od najpopularnijih gastro projekata turističke zajednice grada Rijeka, a u sklopu ovog priznanja, je projekt 'Riječke gastronomske luke'. Okupljaju 42 restorana koji svaki posebno priča svoju jedinstvenu priču stvarajući jedinstveni mozaik raznovrsnosti

''Gastronomija je danas nezaobilazan dio turističkog doživljaja i jedan od ključnih motiva dolaska u destinaciju. Rijeka je u posljednjih nekoliko godina napravila značajan iskorak u razvoju gastronomske ponude, a projekti poput Riječkih gastronomskih luka pokazuju kako se lokalna baština može pretvoriti u autentičan i moderan turistički proizvod. Posebno nas veseli što je ovo godina u kojoj Kvarner nosi titulu europske prijestolnice gastronomije, što je dodatna potvrda kvalitete i potencijala naše regije. S ugostiteljima i partnerima nastavljamo razvijati raznolikost i kvalitetu ponude kako bismo privukli nove posjetitelje i dodatno ojačali poziciju Rijeke kao gastronomske destinacije" - kaže direktor TZ Rijeka Petar Škarpa čiji smo savjet što kušati u strogom centru Rijeke i poslušali!

Riječka gastronomija inspirirana poviješću i umjetnosti

U srcu Grand Hotela Bonavia, domaći i stranci hvale À la carte restoran Kamov posvećen legendarnom književniku Janku Poliću Kamovu. Ovaj prostor spaja riječku književnu baštinu s suvremenim gastronomskim duhom, privlačeći hotelske goste i lokalnu publiku koja s posebnim žarom posjećuje ovu gastro oazu Rijeke. Na ovom je mjestu fokus na lokalnim i sezonskim namirnicama, sa zadatkom interpretacije kvarnerske kuhinje uz poštivanje tradicije.

Jelovnik povezuje obalne i kontinentalne utjecaje regije, gdje se gastronomija doživljava kao dio šireg kulturnog konteksta - daleko iznad prolaznih trendova. Na ulazu, originalni povijesni jelovnik Bonavije stoji kao tihi čuvar stoljetne kulture stola, simbol kontinuiteta riječke baštine. Uz to, restoran nosi prestižnu oznaku Riječka gastronomska luka što je potvrdu njegove relevantnosti u gradu.

Kuhinjom vlada Ante Štorić, novi chef s više od 10 godina iskustva. Njegov stil - čist, promišljen i ukorijenjen u lokalnom - ističe se osjećajem za detalje, sezonalnost i balans okusa. Tako Štorić za hladno predjelo predstavlja carpaccio od hobotnice i sipe s hrskavom salatom, kaparima i parmezanom, dimljeni file orade...

oplo predjelo su ravioli sa škampima u kremastim umacima, a za glavno jelo tu je gratinirani file orade s bosiljkom poslužnom uz ratatouille od sezonskog povrća. Deserti? Lagane, sezonske selekcije slastica uravnoteženih okusa između kojih je i riječka kremšnita. Ovakav gastro užitak upotpunjen je lokalnim aperitivima i vinima, a ono što oduševljava je činjenica da iako hotelski, ovaj restoran postaje važna gastro adresa Rijeke.

Žlicom i vilicom po Riječkom Korzu!

Uz klasični restoran u kojem se njeguje fine dining, gastronomiju Rijeke čine prekrasni mali restorani, tratorije, bistroi u kojima se u hrani uživa na 'umami' način. Tako se nedaleko od Korza nalazi Conca d'Oro, restoran smješten u prolazu. Čim zakoračite u njega zamirisat će vam pizza ali i riblji specijaliteti. Birajte lijevo (za pizzu) ili desno za odličan spoj ribljih specijaliteta od toplih predjela poput rižota do grdobine čiji se okus upotpunjuje svježim povrćem.

Za one malo mlađe i modernije, ali i one koji bi kušali nešto domaće 'na brzinu' na sredini Korza (Riva 6) nalazi se bistro Štorija gdje možete pojesti kombinaciju moderne i tradicionalne kuhinje. Ovdje se poslužuje kultni Riječki doručak odlične kombinacije veganskih zalogaja, poke bowlovi i raznovrsni burgeri.

Nedaleko od luke, svoja će vam vrata otvoriti ljubazno osoblje restorana Mornar kojeg hvale i domaći i stranci jer se u ugodnom interijeru može uživati u hrani pripremljenoj od namirnica dostupnih tog dana. U ponudi Mornara ističe se svježa riba, škampi i morski plodovi pripremljeni na gradelama koji ovom mjestu daju autentičnost i kreativnost. Ono što ćete pojesti danas, sutra se možda neće naći u mrežama Mornara, pa kad vam osoblje ponudi na ovom mjestu nešto ulovljeno tog dana, kao ponudu koja nije u meniju, prihvatite je!

S druge strane zgrade, preko puta kultnog Exportdrva nalazi se još jedan gastro biser, Riječka gastro luka, gdje se jedu pre dobre marende. Konoba Na Kantunu oduševiti će vas prženim kolutićima liganja (koje se tope u ustima) s raštikom, fileom morskog psa s pireom od pastrnjaka, crni rižot umami okusa. Sve marende su po jedinstvenoj cijeni od 12 eura na što je vlasnica Željka posebno ponosna ističući kako joj je od prvog dana otvorenja, pa sve do danas (26 godina kasnije) želja približiti gastro užitak Rijeke baš svima. Ovdje svi obroci završavaju slatkim - kultnom štrudlom koja se priprema i peče 'pred vašim očima' a jede tako da prvo pomislite 'tko će ovo pojesti' a onda u zadnjem zalogaju već gledate svoj tjedni raspored tražeći dan kad ćete ponovo Na kantunu uživati u marendi.

