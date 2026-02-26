Sok od višnje, magnezij u prahu i mineralna voda su sve što je potrebno za popularni bezalkoholni koktel koji se pije prije spavanja. Sleepy Girl Mocktail postao je hit jer navodno pomaže opuštanju i lakšem uspavljivanju. U svakom slučaju, napitak je osvježavajući, blago kiselkast i lagano pjenušav. Umjesto mineralne vode možete koristiti i ohlađeni biljni čaj. Prije pripreme savjetuje se provjeriti s liječnikom smijete li piti magnezij, a evo i recepta.

Koktel za laku noć - sastojci: 160 ml soka od višnje (bez dodatka šećera)

1 ravna čajna žličica magnezija u prahu

60 ml mineralne vode (ili po ukusu)

led Koktel za laku noć - priprema: U čašu ulijte sok od višnje i dodajte magnezij u prahu. Miješajte energično oko 30 sekundi, dok se prah potpuno ne otopi. Dodajte nekoliko kockica leda. Dolijte mineralnu vodu i lagano promiješajte. Kušajte i po potrebi dodajte još mineralne vode.

