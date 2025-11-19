U američkim stakehouse restoranima pire od krumpira jedan je od popularnih i uobičajenih priloga. On mora biti kremast, bogat i sočan te savršeno komplimentirati pečenom mesu.



U takvom pireu od krumpira obično će se naći dosta vrhnja, mlijeka i maslaca, ali i naribanog sira te nešto prepirjanog češnjaka.



Da biste dobili kremast pire lagane teksture nemojte ga pretjerano miješati – tek toliko da se sastojci povežu. U suprotnom postat će gumast i dobiti teksturu ljepila.



Recept za pire od krumpira koji vam danas donosimo iznimno je jednostavan, ali daje tako fantastične rezultate da ga možete jesti i bez mesa i ništa vam neće pritom nedostajati.

Pire od krumpira - sastojci: 2 kg krumpira za kuhanje

350 ml vrhnja za kuhanje

125 ml mlaćenice

70 g naribanog parmezana

30 g maslaca

5-6 češnja češnjaka

sol i papar po želji Pire od krumpira - priprema: Ogulite krumpire i narežite ih na otprilike jednake komade. Stavite ih u hladnu vodu i dobro posolite. Kuhajte ih oko pola sata, odnosno dok ne omekšaju i termički se ne obrade do kraja. Dok se krumpiri kuhaju rastopite maslac, nasjeckajte češnjak na sitnije dijelove i prepirjajte ih u rastopljenom maslacu – pirjajte ih oko pola minute. Potom ih podlijte vrhnjem za kuhanje i nastavite sve zajedno kuhati par minuta. Kada je krumpir kuhan, ocijedite višak vode i zdrobite ih gnječilom za krumpir. Umiješajte mlaćenicu i naribani parmezan i miješajte dok se sastojci na sljube. Prelijte preko krumpira i zagrijano vrhnje te začinite sa solju i paprom po želji. Poslužite pire od krumpira uz pečeno meso po želji. Dobar tek!

