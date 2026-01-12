Piletina u umaku od rajčice zapečeana u pećnici fino je jelo puno mirisa i okusa kojemu ćete teško naći zamjerku. Ovo je jelo savršeno za obiteljski ručak, ali i večeru usred radnog tjedna jer posla oko pripreme i nema puno - većinu će obaviti pećnica.

Aromatični umak od rajčice, ružmarina, češnjaka i limunove korice, uz kap bijelog vina koji jelu daje posebnu dubinu, odlično će se slagati s neutralnim prilogom poput riže ili kus-kusa.

Piletina u umaku od rajčice - sastojci: Za piletinu 4 pileća zabatka, bez kostiju i kože, prerezana na pola

sok od ½ limuna

2 žlice maslinovog ulja

50 g maslaca

150 ml suhog bijelog vina

sol

svježe mljeveni crni papar Za umak 3 žlice ekstra djevičanskog maslinovog ulja

2-3 ljutike, vrlo sitno nasjeckane

2 češnja češnjaka, vrlo sitno nasjeckana

2 grančice svježeg ružmarina, listovi vrlo sitno nasjeckani

kora od1 limuna, stino naribana

1 mala sušena čili papričica, vrlo sitno nasjeckana

400 ml passate od rajčica Piletina u umaku od rajčice - priprema: Istrljajte zabatke polovicom limuna. U dubokom tanjuru pomiješajte 1 žlicu maslinovog ulja, malo limunovog soka i malo soli. Uvaljajte piletinu u tu smjesu, zatim poklopite tanjur i ostavite sa strane. Zagrijte pećnicu na 200 stupnjeva. U dubokoj tavi zagrijte maslinovo ulje pa dodajte ljutiku, češnjak, ružmarin, koricu limuna i čili. Pirjajte 5 minuta uz često miješanje. Dodajte passatu i kuhajte 20 minuta uz često miješanje. Dok se umak kuha, zagrijte preostalo maslinovo ulje s maslacem u tavi. Kad se maslac prestane pjeniti, dodajte komade piletine i dobro ih popržite sa svih strana. Ulijte vino i kuhajte 1 minutu.

