Piletina u umaku od rajčice zapečeana u pećnici fino je jelo puno mirisa i okusa kojemu ćete teško naći zamjerku. Ovo je jelo savršeno za obiteljski ručak, ali i večeru usred radnog tjedna jer posla oko pripreme i nema puno - većinu će obaviti pećnica.
Aromatični umak od rajčice, ružmarina, češnjaka i limunove korice, uz kap bijelog vina koji jelu daje posebnu dubinu, odlično će se slagati s neutralnim prilogom poput riže ili kus-kusa.
Piletina u umaku od rajčice - sastojci:
Za piletinu
- 4 pileća zabatka, bez kostiju i kože, prerezana na pola
- sok od ½ limuna
- 2 žlice maslinovog ulja
- 50 g maslaca
- 150 ml suhog bijelog vina
- sol
- svježe mljeveni crni papar
Za umak
- 3 žlice ekstra djevičanskog maslinovog ulja
- 2-3 ljutike, vrlo sitno nasjeckane
- 2 češnja češnjaka, vrlo sitno nasjeckana
- 2 grančice svježeg ružmarina, listovi vrlo sitno nasjeckani
- kora od1 limuna, stino naribana
- 1 mala sušena čili papričica, vrlo sitno nasjeckana
- 400 ml passate od rajčica
Piletina u umaku od rajčice - priprema:
- Istrljajte zabatke polovicom limuna.
- U dubokom tanjuru pomiješajte 1 žlicu maslinovog ulja, malo limunovog soka i malo soli. Uvaljajte piletinu u tu smjesu, zatim poklopite tanjur i ostavite sa strane.
- Zagrijte pećnicu na 200 stupnjeva.
- U dubokoj tavi zagrijte maslinovo ulje pa dodajte ljutiku, češnjak, ružmarin, koricu limuna i čili. Pirjajte 5 minuta uz često miješanje. Dodajte passatu i kuhajte 20 minuta uz često miješanje.
- Dok se umak kuha, zagrijte preostalo maslinovo ulje s maslacem u tavi. Kad se maslac prestane pjeniti, dodajte komade piletine i dobro ih popržite sa svih strana. Ulijte vino i kuhajte 1 minutu.
