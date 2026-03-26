Krumpir može biti sjajan dodatak za pripremu svježih peciva – njegov škrob poboljšat će teksturu tog pekarskog proizvoda. Krumpirova peciva imaju nevjerojatno mekanu sredinu i nameću se kao sjajan prilog za doručak, ručak ili večeru.

Najbolje rezultate dobit ćete ako upotrijebite unutrašnjost pečenog krumpira iz kore. Upotrijebite prešu za krumpir kako biste dobili glatku teksturu krumpira bez grudica prije nego što ga dodate ostatku namirnica za pripremu tijesta.

Nemojte koristiti ostatke pirea od krumpira jer bi dodatak mlijeka i maslaca mogao pokvariti konačni proizvod.

Peciva od krumpirova tijesta - sastojci: 600 g glatkog brašna

300 ml mlake vode

200 g pečenog krumpira bez kore

120 g omekšanog maslaca

7 g suhog kvasca

3 čajne žličice šećera

2 čajne žličice soli

ulje za podmazivanje Peciva od krumpirova tijesta - priprema: Pomiješajte mlaku vodu s jednom čajnom žličicom bijelog šećera. Pospite suhi kvasac po površini i pustite da se zapjeni. Ostavite tako pet minuta na toplom mjestu u kuhinji, pa promiješajte smjesu. U veliku zdjelu prosijajte brašno, dodajte preostali šećer i sol te pomiješajte. Dodajte zgnječeni pečeni krumpir bez grudica, 90 grama maslaca sa sobne temperature i smjesu s kvascem. Miksajte ili ručno miješajte smjesu dok se ne poveže u glatko tijesto. Prebacite tijesto u lagano namašćenu zdjelu i pokrijte je kuhinjskom krpom. Pustite da se tijesto diže oko 60 minuta, odnosno dok mu se volumen ne udvostruči. Prebacite tijesto na pobrašnjenu površinu i podijelite ga na 9 do 12 jednakih dijelova. Svaki komad tijesta oblikujte u kuglicu. Kuglice poslažite jednu do druge na pravokutni lim za pečenje, pokrijte ih krpom i pustite da se dižu još 60 minuta. Ostatak maslaca rastopite u mikrovalnoj pećnici i njime premažite peciva. Pecite ih u prethodno zagrijanoj pećnici na 200 Celzijevih stupnjeva oko 25 minuta, odnosno dok nisu pečena do kraja. Poslužite peciva topla kao prilog uz jelo. Dobar tek!

Manje od 1 eura: Sastojak za savršeno meke krafne, kruh i peciva uz koji će danima ostati slasni +1