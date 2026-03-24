Pečena svinjska rebra mogu biti fantastičan ručak ili večera, ali s obzirom na vrijeme potrebnu za pripremu ovog dijela mesa – otprilike 2,5 sati – najbolji je izbor za vikend.

Posebnu slast jelu daje slasna marinada, odnosno glazura sastavljena od namirnica koje se mogu naći u azijskoj kuhinji.

Točnije, nadahnuta je korejskom kuhinjom, a sadrži sve od njihove popularne gochujang paste, preko svježeg đumbira i češnjaka do umaka od soje, smeđeg šećera i meda.

Pečena svinjska rebra - sastojci: 1,5 kg mesnatijih svinjskih rebara

125 ml umaka od soje

100 g smeđeg šećera

30 ml meda

2-3 češnja češnjaka

1 žlica naribanog svježeg đumbira

1 žlica gochujang paste Pečena svinjska rebra - priprema: Pripremite marinadu: u zdjeli pomiješajte umak od soje, smeđi šećer, med, nasjeckani češnjak, naribani đumbir i gochujang pastu. Miješajte dok se sastojci ne povežu. Mesnata svinjska rebra stavite na lim za pečenje i preko njih prelijte pripremljenu marinadu. Dobro je utrljajte u meso. Pokrijte sve zajedno aluminijskom folijom i stavite peći u prethodno zagrijanu pećnicu na 160 Celzijevih stupnjeva oko dva sata, odnosno dok meso ne omekša. Potom skinite aluminijsku foliju s mesa, podignite temperaturu pećnice na 200 Celzijevih stupnjeva i pecite meso još 15 do 20 minuta da se lijepo zapeče. Poslužite pečena svinjska rebra s prilogom po želji poput kuhane riže, pirjanog povrća ili svježe salate. Dobar tek!

Pomagalo koje radi čuda: Savršeno ispecite meso baš svaki put +1