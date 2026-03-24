Pečena svinjska rebra mogu biti fantastičan ručak ili večera, ali s obzirom na vrijeme potrebnu za pripremu ovog dijela mesa – otprilike 2,5 sati – najbolji je izbor za vikend.
Posebnu slast jelu daje slasna marinada, odnosno glazura sastavljena od namirnica koje se mogu naći u azijskoj kuhinji.
Točnije, nadahnuta je korejskom kuhinjom, a sadrži sve od njihove popularne gochujang paste, preko svježeg đumbira i češnjaka do umaka od soje, smeđeg šećera i meda.
Pečena svinjska rebra - sastojci:
- 1,5 kg mesnatijih svinjskih rebara
- 125 ml umaka od soje
- 100 g smeđeg šećera
- 30 ml meda
- 2-3 češnja češnjaka
- 1 žlica naribanog svježeg đumbira
- 1 žlica gochujang paste
Pečena svinjska rebra - priprema:
- Pripremite marinadu: u zdjeli pomiješajte umak od soje, smeđi šećer, med, nasjeckani češnjak, naribani đumbir i gochujang pastu. Miješajte dok se sastojci ne povežu.
- Mesnata svinjska rebra stavite na lim za pečenje i preko njih prelijte pripremljenu marinadu. Dobro je utrljajte u meso. Pokrijte sve zajedno aluminijskom folijom i stavite peći u prethodno zagrijanu pećnicu na 160 Celzijevih stupnjeva oko dva sata, odnosno dok meso ne omekša.
- Potom skinite aluminijsku foliju s mesa, podignite temperaturu pećnice na 200 Celzijevih stupnjeva i pecite meso još 15 do 20 minuta da se lijepo zapeče.
- Poslužite pečena svinjska rebra s prilogom po želji poput kuhane riže, pirjanog povrća ili svježe salate. Dobar tek!
