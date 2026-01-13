Galerija 0 0 0 0

Otok Bardsey, ili Ynys Enlli na velškom, raspisao je natječaj za tri radna mjesta - traži se pomoćnik čuvara za posjetitelje, čuvar stoke i službenik za informiranje javnosti.

I to ne bi bilo ništa čudno da nije riječ o sićušnom otoku u blizini poluotoka Llyn u sjevernom Walesu, na kojem živi mnogo više stoke nego ljudi.

Otok ima svega tri stanovnika sa stalnom adresom, a broji i oko 300 ovaca i 200 sivih tuljana. Zabačen je, na njemu nema automobila, pa čak niti priključka za električnu energiju.

Ipak, ponosi se prekrasnom prirodom – zbog svojih slikovitih krajolika neki Bardsey nazivaju i vratima raja. U njemu se nalazi prvo europsko utočište tamnog neba , idealno za promatranje zvijezda zbog minimalnog svjetlosnog onečišćenja.

Malo je kuća na otoku - i ljudi (Foto: Shutterstock)

Taj prekrasni otok svakog ljeta privlači stotine posjetitelja u potrazi za mirnim odmorom na idiličnom mjestu. Obuhvaća tek 15-ak objekata koji služe kao kuće za odmor ili kao smještaj za sezonske radnike.

Prva dva posla iz raspisanog natječaja iziskuju boravak na otoku, a odabrani kandidati uz plaću će dobiti besplatni smještaj na otoku. Treći posao može se raditi i od kuće. Satnica iznosi oko 12,71 funti ili oko 15 eura.

Ipak treba dobro razmisliti jer odlazak na posao na Bardsey nije jednostavan – do njega se može tek doći brodom iz Port Meudwyja. Glavni problem? Brod plovi samo onda kada to vremenski uvjeti dopuštaju i kada postoji potražnja, navodi se na internetskoj stranici Bardsey Island Boat Trips. Usto, cijena karte iznosi 57 eura po osobi za 20-minutnu vožnju.

