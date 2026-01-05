Galerija 0 0 0 0 Jeste li čuli za calmcation? Riječ je o novom trendu u turizimu koji spaja engleske riječi calm (mirno) i vacation (odmor), a označava opuštajući odmor s naglaskom na boravak u prirodi i mentalni oporavak. .

Putnička tvrtka Travelbag odlučila je potražiti najbolje svjetske destinacije za calmacation. Da bi došla do tih podataka analizirala je statistiku o prometnoj gužvi, razini buke i svjetlosnog onečišćenja na tridesetak globalno popularnih odredišta, kao i broj te kvalitetu zelenih površina u njima.

Queenstown na Novom Zelandu došao je na vrh ove ljestvice kao savršeno mjesto za miran odmor u prekrasnoj prirodi.

Queenstown se ponosi prekrasnom prirodom (Foto: Shutterstock)

Ovaj dragulj smješten uz jezero Wakatipu nudi obilje netaknute prirode koja vas poziva da zaista usporite, isključite se i povežete s prirodom.

Unatoč statusu popularne turističke destinacije, prometne gužve u Queenstownu nisu velike. Grad je iznimno čist, a svjetlosno zagađenje i buka relativno niska što vam osigurava mogućnost da uživate u mirnim večerima pod zvjezdanim nebom.

Na drugom mjestu ljestvice najboljih mjesta za calmation našli su se Sejšelski otoci koji se ponose kristalno čistim tikriznim morem, bijelim pješčanim plažama, niskom razine buke i svjetlosnog onečišćenja. Ovaj arhipelag u Indijskom oceanu je i jedno od mjesta s nevjerojatnom bioraznolikošću.

U top 10 mjesta idealnih za miran odmor našao se i japanski Kyoto, Banff i Whistler u Kanadi, kao i Cairns te Gold Coast u Australiji.

Sejšeli su raj na Zemlji (Foto: Shutterstock)

Britanska putnička tvrtka Travelbag otkrila je kako čak 72 posto Britanaca putuje na odmor kako bi se opustili i napunili baterije dok 47 posto istih traži putovanja koja im pomažu da se osjećaju smireno i prizemljeno.

Najbolje svjetske destinacije za miran odmor prema mišljenju Travelbaga u 2025. godini:

Queenstown, Novi Zeland Sejšeli Cairns, Australija Kyoto, Japan Banff, Kanada Whistler, Kanada Gold Coast, Australija Auckland, Novi Zeland Sydney, Australija, Orlando, Florida, SAD

