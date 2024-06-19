Krautsalat ili salata od svježeg kupusa popularni je prilog u Njemačkoj. Kombinira se sjajno s mnogim jelima, a posebno s onima na bazi mesa. Najčešće se servira uz nedjeljni ručak zajedno s pečenkom i restanim krumpirom ili okruglicama od kruha. Krautsalat se priprema od svježeg zelenog kupusa, luka, šećera, octa i sjemenki kima. Ovisno o regiji – u salatu se mogu staviti i komadići slanine, pa čak i senf.



Imajte na umu da će salata imati bolji okus što kupus narežete na tanje trakice. Ako niste vješti s nožem, možete se poslužiti i ribežom, mandolinom ili čak sjeckalicom povrća.

Salata od svježeg kupusa - sastojci: 900 g svježeg zelenog kupusa

70 ml povrtnog temeljca

4 žlice bijelog octa

3 čajne žličice bijelog šećera

2 žlice ulja

2 čajne žličice soli

2 čajne žličice sjemenki kima

1 luk

crni papar po želji Salata od svježeg kupusa - priprema: Operite kupus, očistite ga i narežite na tanke trakice. Narezani kupus stavite u veliku posudu i začinite solju i šećerom. Umasirajte začine u kupus – masirajte kupus oko pet do sedam minuta dok ne postane mekan i ne ispusti višak tekućine. Odstranite tekućinu od kupusa. Očistite luk i narežite ga na tanke trakice te dodajte kupusu. U manjoj zdjelici pomiješajte povrtni temeljac, ulje, ocat i sjemenke kima. Prelijte preko kupusa i luka te dobro promiješajte. Začinite salatu crnim paprom po želji. Stavite sve zajedno u hladnjak na barem dva sata da se ohladi. Poslužite s jelom po želji. Dobar tek!

