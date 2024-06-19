Krautsalat ili salata od svježeg kupusa popularni je prilog u Njemačkoj. Kombinira se sjajno s mnogim jelima, a posebno s onima na bazi mesa. Najčešće se servira uz nedjeljni ručak zajedno s pečenkom i restanim krumpirom ili okruglicama od kruha. Krautsalat se priprema od svježeg zelenog kupusa, luka, šećera, octa i sjemenki kima. Ovisno o regiji – u salatu se mogu staviti i komadići slanine, pa čak i senf.
Imajte na umu da će salata imati bolji okus što kupus narežete na tanje trakice. Ako niste vješti s nožem, možete se poslužiti i ribežom, mandolinom ili čak sjeckalicom povrća.
Salata od svježeg kupusa - sastojci:
- 900 g svježeg zelenog kupusa
- 70 ml povrtnog temeljca
- 4 žlice bijelog octa
- 3 čajne žličice bijelog šećera
- 2 žlice ulja
- 2 čajne žličice soli
- 2 čajne žličice sjemenki kima
- 1 luk
- crni papar po želji
Salata od svježeg kupusa - priprema:
- Operite kupus, očistite ga i narežite na tanke trakice.
- Narezani kupus stavite u veliku posudu i začinite solju i šećerom. Umasirajte začine u kupus – masirajte kupus oko pet do sedam minuta dok ne postane mekan i ne ispusti višak tekućine. Odstranite tekućinu od kupusa.
- Očistite luk i narežite ga na tanke trakice te dodajte kupusu.
- U manjoj zdjelici pomiješajte povrtni temeljac, ulje, ocat i sjemenke kima. Prelijte preko kupusa i luka te dobro promiješajte.
- Začinite salatu crnim paprom po želji.
- Stavite sve zajedno u hladnjak na barem dva sata da se ohladi.
- Poslužite s jelom po želji. Dobar tek!
