Svake godine na današnji dan, 29. travnja, obilježava se Svjetski dan plesa – dan koji slavi univerzalni jezik pokreta. Ples je oduvijek bio puno više od zabave: on je potreba, način izražavanja emocija, snažan dio identiteta i tradicije... ples je umjetnost, on je kultura... i mašta. Kroz ples su se prenosile priče, vjerovanja i vrijednosti zajednica, često i bez ijedne riječi.

Ples je jezik, ritual, performans, osjećaj... u kojem svaki pokret nosi priču - od tradicije do avangarde. Dok neke plesove povezujemo s elegancijom i pravilima, drugi pomiču granice i ulaze u područje neobičnog, pa čak i bizarnog. A takvi možda i najviše govore o bezgraničnoj ljudskoj kreativnosti. U nastavku vas upoznajemo s pet plesova koji će vas iznenaditi, zbuniti, ostaviti nez daha i oduševiti.

Butoh (Japan)

Butoh je japanski avangardni ples nastao krajem 1950-ih koji ruši sva klasična pravila pokreta i estetike. Razvili su ga Tatsumi Hijikata i Kazuo Ōno kao odgovor na poslijeratne društvene promjene i snažan utjecaj Zapada. Često se naziva i “plesom tame” (ankoku butoh) jer istražuje teške teme.

Plesači boje tijelo u bijelo i kombiniraju spore i kontroliranepokretima s neobičnim, ponekad prilično “iskrivljenim” pozama. Iako djeluje improvizirano, Butoh je duboko strukturiran i temelji se na psihološkim stanjima, a ne na klasičnoj koreografiji. Danas ima snažan globalni utjecaj i često se koristi u eksperimentalnom kazalištu i performansu.

Danza de los Voladores (Meksiko)

Ovaj spektakularni ritualni ples potječe još iz drevnih mezoameričkih kultura. Izvodi ga skupina od pet sudionika – četvorica “letača” i jedan glazbenik koji svira frulicu i bubanj. Izvođači se penju na visoki stup, svirač ostaje gore, dok se plesači vežu i zatim se spiralno spuštaju prema tlu.

Svaki od četiri plesača napravi točno 13 krugova – a svi zajedno 52 – broj koji simbolizira važan ciklus u mezoameričkom kalendaru. Ples je povezan s plodnošću, prirodom i ravnotežom svemira, a danas je pod zaštitom UNESCO-a kao nematerijalna kulturna baština.

Zaouli (Obala Bjelokosti)

Zaouli je tradicionalni ples naroda Guro, posvećen mitskoj ženskoj figuri koja simbolizira ljepotu i zajedništvo. Iako plesač nosi žensku masku, izvođači su uvijek muškarci. Najimpresivniji dio su nevjerojatno brzi i precizni pokreti nogu, dok gornji dio tijela ostaje gotovo potpuno miran.

Ovaj kontrast stvara gotovo hipnotički efekt, a ples se izvodi uz ritam bubnjeva koji dodatno pojačava energiju. Zaouli nije samo zabava – vjeruje se da donosi sreću i jača zajednicu, zbog čega se često izvodi na važnim društvenim događajima.

Schuhplattler (Njemačka/Austrija)

Schuhplattler je tradicionalni alpski ples star više od tisuću godina, iako je njegov današnji oblik razvijen u novije vrijeme, kroz folklorne skupine. Izvorno su ga izvodili mladići kako bi impresionirali djevojke, oponašajući rituale udvaranja – čak i pokrete - tetrijeba.

Ples, uz skokove i okrete, čini ritmičko udaranje dlanovima po bedrima, koljenima i cipelama. Danas se često izvodi u paru ili grupi, uz tradicionalnu glazbu i nošnje. Kombinacija je šale, zarazne energije, ali i natjecateljskog duha.

Yak Chham (Tibet/Nepal)

Yak Chham ili “ples jaka” dolazi iz himalajskog područja Tibeta i Nepala, gdje je jak ključan za opstanak – ondje su te životinje sve - od hrane do prijevoza. Plesači nose velike, bogato ukrašene kostime koji oponašaju jaka i kreću se uz pratnju tradicionalne glazbe.

Ples se izvodi tijekom festivala i vjerskih ceremonija i simbolizira snagu, izdržljivost i sklad ljudi i prirode. Pokreti su kombinacija imitacije životinje, stiliziranog plesa i ritualnih elemenata. Ovaj ples u meodeno doba ima i edukativnu ulogu – prenosi kulturne vrijednosti i opisuje način života planinskih zajednica.

