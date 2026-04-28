Galerija 4 4 4 4 Krajem ljeta slastičari iz turskog grada Gaziantepa odlaze u potragu za najboljim pistacijama u na jugoistok zemlje. Dragocjeni plod, lokalno poznat kao „zeleno zlato“, Turcima nije samo izvor zarade nego i ključni sastojak gastronomije i najslasniji simbol grada. Iako se pistacije obično beru u rujnu, dio uroda bere se i gotovo mjesec dana ranije, dok su plodovi još mali i intenzivno zelene boje. Upravo su takve, rane pistacije najcjenjenije zbog svog iznimnog okusa. Vlasnici slastičarnica tada obilaze voćnjake, kušaju plodove i često unaprijed otkupljuju cijeli urod. Te posebne pistacije nezamjenjive su u pripremi slastica poput katmera, bogatog doručka od tankog tijesta s nadjevom od pistacija i vrhnja, te baklave po kojoj je Gaziantep nadaleko poznat.

Pistacije - 1 (Foto: Shutterstock)

U Gaziantepu slatko ima posebno značenje jer prati gotovo sve važne životne trenutke. Rođenja, slavlja, obljetnice i svečanosti svih vrsta neodvojive su od slastica na stolu. Postoji čak i običaj da mladenci prvi zajednički doručak započnu upravo katmerom kako bi im život bio slađi. Grad, čija povijest seže više od 10.000 godina unatrag, i danas živi u ritmu pistacija. Na tržnicama se prodaju svježe i pržene, u slasticama i kao međuobrok, dok natpisi na pekarnicama često ističu riječ fıstık, što znači pistacija.

Pistacije - 3 (Foto: Shutterstock)

Svake godine se održava i festival posvećen tom plodu, a više od 70 posto ukupne turske proizvodnje dolazi upravo iz ove regije. Posebni klimatski uvjeti, vruća ljeta i kamenito tlo, daju pistacijama iz Gaziantepa intenzivniji okus i boju nego bilo gdje drugdje na svijetu.

Ipak, među svim slasticama, baklava je kraljica. Tradicija njezine izrade seže u 19. stoljeće, kada je lokalni kuhar prilagodio recept iz Damaska i Alepa, zamijenivši orahe pistacijama. To je bio potez koji je trajno obilježio gastronomiju grada. Izrada baklave ovdje je prava umjetnost. Tijesto se razvlači dok ne postane tanko poput papira, peče u pećima na drva, a zatim prelijeva sirupom dok je još vruće. Za vrhunskog majstora baklave potrebno je najmanje pet godina učenja, a mnogi zanat usavršavaju cijeli život.

