Tražite li mjesto za izlet u prirodi bez gužvi u okolici Splita, slap Velika Gubavica na rijeci Cetini uvijek je dobra ideja. Najviši slap u Dalmaciji visok je 49 metara, a ispod njega se nastavlja Mala Gubavica, koja je visoka sedam metara. Mnogi će reći da je slap najljepši upravo u proljeće i jesen, nakon kiša, kada voda jurne kroz otvore u stijenama i zapjeni se na dnu. U Zadvarju ćete pronaći vidikovac koji nadvisuje ponor kanjona s kojega se Gubavica lijepo vidi, a nedaleko su i vidikovac s križem uz cestu te ostaci tvrđave Duare.

Ovaj prirodni fenomen nije novost – još ga je u 18. stoljeću opisivao putopisac Alberto Fortis, koji je naglašavao snagu i nepristupačnost kanjona Cetine. I danas je taj krajolik ostao gotovo jednako dojmljiv: rijeka se probija kroz duboke klisure, a pogled na slap i kanjon nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

Moćna Cetina

Rijeka Cetina, na kojoj se slap nalazi, izvire u podnožju Dinare iz više izvora i duga je oko 100 kilometara. U donjem toku usjekla je dubok kanjon, a u Jadransko more ulijeva se kod Omiša. Osim što oblikuje krajolik, Cetina ima i važnu praktičnu ulogu – njezina voda opskrbljuje šire područje, uključujući i otoke Brač, Hvar i Šoltu, te pokreće nekoliko hidroelektrana.

Gubavica je ujedno i početna točka za kanjoning ture te ćete nerijetko sresti avanturiste, no općenito nema velikih gužvi, pa je izlet dobra ideja za sve koji traže mir. U blizini su i manji slapovi nizvodno, a cijeli kraj nudi dovoljno prostora za odmor, bilo da želite kratko predahnuti, fotografirati, zavaliti se u viseće ležaljke ili jednostavno uživati u hladu i zvuku vode. Ako planirate kupanje, treba imati na umu da je voda vrlo hladna, čak i tijekom toplijih dana. Također, preporučuje se ponijeti sredstvo protiv komaraca, pogotovo kada zatopli.

