Pečeni juneći odrezak sjajan je izbor za ručak ili večeru. Servirati ga možete sa sezonskom salatom, pireom od krumpira, kuhanom rižom i brojnim drugim prilozima.

Da biste dobili sočne odreske, važno ih je marinirati na odgovarajući način – i to večer prije termičke obrade u hladnjaku.

Predlažemo vam marinadu koja kombinira viski, Dijon senf, umak od soje, Worcestershire umak, smeđi šećer, luk i češnjak, koji će mesu podariti dodatnu dozu okusa.

Najsočniji juneći odresci - sastojci: 4 juneća odreska

80 ml umaka od soje

60 ml viskija

60 g smeđeg šećera

30 g Dijon senfa

30 ml vinskog octa

15 ml Worcestershire umaka

1 ljutika

1-2 češnja češnjaka

biljno ulje

sol i papar po želji Najsočniji juneći odresci - priprema: Pomiješajte u zdjeli sastojke za marinadu: umak od soje, viski, smeđi šećer, Dijon senf, vinski ocat i Worcestershire umak. Dodajte nekoliko žlica ulja, nasjeckanu ljutiku i češnjak. Posolite i poparite po želji. Uronite juneće odreske u pripremljenu marinadu – dobro ju umasirajte u meso, poklopite posudu i stavite u hladnjak preko noći. Kada ste spremni za pečenje, ispecite odreske na tavi ili roštilju. Pecite meso oko tri do pet minuta sa svake strane, ovisno o debljini odreska i vlastitim preferencijama. Poslužite ih s prilogom po želji. Dobar tek!

