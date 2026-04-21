Pečeni juneći odrezak sjajan je izbor za ručak ili večeru. Servirati ga možete sa sezonskom salatom, pireom od krumpira, kuhanom rižom i brojnim drugim prilozima.
Da biste dobili sočne odreske, važno ih je marinirati na odgovarajući način – i to večer prije termičke obrade u hladnjaku.
Predlažemo vam marinadu koja kombinira viski, Dijon senf, umak od soje, Worcestershire umak, smeđi šećer, luk i češnjak, koji će mesu podariti dodatnu dozu okusa.
Najsočniji juneći odresci - sastojci:
- 4 juneća odreska
- 80 ml umaka od soje
- 60 ml viskija
- 60 g smeđeg šećera
- 30 g Dijon senfa
- 30 ml vinskog octa
- 15 ml Worcestershire umaka
- 1 ljutika
- 1-2 češnja češnjaka
- biljno ulje
- sol i papar po želji
Najsočniji juneći odresci - priprema:
- Pomiješajte u zdjeli sastojke za marinadu: umak od soje, viski, smeđi šećer, Dijon senf, vinski ocat i Worcestershire umak. Dodajte nekoliko žlica ulja, nasjeckanu ljutiku i češnjak. Posolite i poparite po želji.
- Uronite juneće odreske u pripremljenu marinadu – dobro ju umasirajte u meso, poklopite posudu i stavite u hladnjak preko noći.
- Kada ste spremni za pečenje, ispecite odreske na tavi ili roštilju. Pecite meso oko tri do pet minuta sa svake strane, ovisno o debljini odreska i vlastitim preferencijama. Poslužite ih s prilogom po želji. Dobar tek!
Pomagalo koje radi čuda: Savršeno ispecite meso baš svaki put +1