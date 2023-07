Ljeto je nemoguće zamisliti bez mahuna. Ova niskokalorična namirnica iz porodice mahunarki potječe iz Srednje i Južne Amerike, a obiluje mnogim vrijednim nutrijentima. Dobar je izvor bjelančevina biljnog porijekla – u 100 grama mahuna nalazi se oko 10 grama proteina.



Mahune snaže imunitet jer obiluju vitaminom C. Uz to sadrže i vitamin A, K i B kompleks, kao i značajne količine kalcija, željeza i magnezija koji osiguravaju zdravlje kardiovaskularnog sustava.



Bogate su i prehrambenim vlaknima koje poboljšavaju rad probave, snižavaju visoki kolesterol i čine nas duže sitima. Ovo povrće sadrži i aminokiseline karotenoide i flavonoide, koje smanjuju upalne procese u tijelu.



Preporučuje se njihova redovita konzumacija, a pogotovo ljeti – od lipnja do rujna – kada su u sezoni.

Mahune su ljetno povrće (Foto: Shutterstock)

Kako odabrati mahune i kako ih pohraniti?

Na tržištu se mogu naći deseci različitih vrsta mahuna koji se razlikuju po boji, veličini i obliku. Odabrati možete sve od plosnatih do valjkastih plodova, kratkih ili dugih mahuna u bojama od svijetložute do tamnozelene, pa čak i one s ljubičastim mrljama.



Na tržnicama i u trgovinama kupujte svježe i čvrste plodove bez vidljivih oštećenja na površini. Pohranite ih, pak, u plastične vrećice, pa stavite u hladnjak na oko tri do četiri dana.



Ako u spomenutom vremenu nećete iskoristiti svu kupljenu količinu – možete ih oprati, očistiti i staviti u ledenicu gdje ćete im produžiti rok trajanja i do godinu dana.

U mahune možete dodati i malo špeka (Foto: Shutterstock)

Kako pripremiti mahune?

Da biste očuvali što više vrijednih nutrijenta u mahunama, kuhajte ih na pari. Možete ih termički obraditi i u vodi, u pećnici ili na roštilju.



Mahune se odlično sljubljuju s različitim namirnicama – sjajno se slažu s gljivama, jajima, plodovima mora i mesom.

U Hrvatskoj se najčešće kuhaju te pripremaju na salatu, ili u varivu. S ovim povrćem možete skuhati i ukusni gulaš, prepržiti ih na masnoći s nešto krušnih mrvica, ili zapeći s pancetom.



Predlažemo vam pet jela s mahunama koje morate probati ovoga ljeta:

Gulaš s mahunama (Foto: Shutterstock)

Libanonski gulaš od mesa i mahuna

Isprobajte recept za ukusan gulaš od junetine i mahuna . U Libanonu se on tradicionalno poslužuje s rižom, ali odličan će imati okus i uz nešto kuhanog krumpira, palenta ili čak kvinoje.

Varivo od mahuna

Donosimo vam recept za fino varivo od mahuna. Još ako mu dodamo žlicu-dvije kiselog vrhnja i malo domaćih kobasica, dobijemo pravo bogatstvo okusa u jednom tanjuru.

Apšmalcane mahune

Apšmalcane mahune je pravi zagrebački specijalitet koji se u glavnom gradu Hrvatske jede već desetljećima. Riječ je o zelenim širokim mahunama koji se prvotno skuhaju u vodi, a potom preprže na nekoj vrsti masnoće s krušnim mrvicama. Evo kako se spremaju.

Pirjane mahune s rajčicama

Spojite zelene mahune i crvene rajčice, dodajte im luk i malo češnjaka pa ih dobro izdinstajte i poslužite uz kuhani slani krumpir ili kao prilog vašim mesnim jelima. Imamo recept.

Mahune s pancetom

Mahune omotane pancetom izgledaju kao prilog koji bi poslužili u posebnim prilikama, ali njihova priprema iznimno je laka i možete ga jesti gotovo svaki dan. Za ovo fino jelo potrebno vam je samo dvije namirnice. Evo i recepta.

