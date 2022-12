Tražite li dobar restoran ili mjesto na kojem ćete popiti piće dok putujete po Hrvatskoj i svijetu, Tripadvisor je koristan alat da provjerite što je najbolje na meniju i kakvi su komentari gostiju.

Provjerili smo koji restorani imaju najbolje ocjene u hrvatskim gradovima, a rezultat je šarolik: od šrilanske kuhinje do pizzerija. Iako ocjene restoranima najčešće daju stranci, vrijedi baciti pogled na listu.

Curry Bowl, Zagreb

Zagrebački broj jedan na Tripadvisoru je Curry Bowl, restoran koji su u Tkalčićevoj ulici otvorila dva brata sa Šri Lanke, a osim ukusnom hranom ponose se i sjajnom uslugom i pristupom gostima. Smjestite li se na šanku, možete i promatrati kako u kuhinji nastaje kotthu, ulično jelo od usitnjene tortilje, odnosno rotija, povrća, mirisnih začina i, prema želji, mesa. Kao i šrilanski stir-fry s hrskavim povrćem i pol sambolom – ribanim kokosom sa začinima i basmati rižom.

Većina jela može se naručiti u veganskoj ili vegetarijanskoj varijanti (čak osamdeset posto), a dolaze u više stupnjeva ljutine - od mild do are you serious. Začini u Zagreb stižu sa šrilanskih farmi. Isprobati možete i koktel od tradicionalnog pića - žestokog arracka s kokosom, pijuckati domaći sok od đumbira ili se odlučiti na Lion pivo.

Curry Bowl - 4 (Foto: Curry Bowl)

Fantažija Kitchen & Wine, Split

Fantažija Kitchen & Wine najbolji je splitski restoran na Tripadvisoru, a gosti ga hvale zbog jela kao što su tuna tataki, školjke, riba i rakovi. Neki od komplimenata idu na račun brzine usluge, odlične atmosfere, kao i originalnog interijera, a bacite li oko na fotke u našoj galeriji, sve će vam biti jasno.

Fantažija je odlično mjesto za kušanje kreativne dalmatinske kuhinje u centru Splita. Isprobati možete dalmatinski suši ili sinjske arambaše, guštati u mirisima motra ili nazdraviti lokalnim limoncellom.

Paris (Kalorija), Rijeka

Bistro Paris – Kalorija broj je jedan u Rijeci. Nalazi se na Trsatu, a gosti ga vole zbog lijepog pogleda na more, kao i ugodnog interijera. Jelovnik je šarolik, sastoji se od pizza, mesa, jela od tjestenine i rižota, kao i specijaliteta s roštilja.

Jedna od pizza koja se preporučuje jest Rotola (mozzarella, gauda, kuhani dimljeni pršut, slavonski kulen, istarska panceta, paprika, tikvice, rikula, rajčica, maslina, grana padano, umak šefa kuhinje), a pohvale idu i na račun tjestenine s boškarinom.

Ventidue, Osijek

"Ugodan ambijent, ljubazno osoblje, jedva 15 minuta čekanja na narudžbu, nema gužve - sve su to razlozi da posjetite to mjesto. Ali najvažniji je prokleto dobra pizza! Probao sam Pistacchio e Mortadella i uživao u svakom zalogaju", komentirao na Tripadvisoru ElMachak, jedan od gostiju pizzerije koja je broj jedan u Osijeku.

Hvali se i prostor, lokacija, ambijent i profesionalno osoblje. Ventidue se specijalizirala za napolitanske pizze koje se prepoznaju po povišenom rubu od mekog i elastičnog tijesta.

Butler Gourmet&Cocktails Garden, Zadar

Broj jedan u Zadru nudi specijalitete kao što su omiljeni tuna tartar, a neumorni su i u pripremi jela od domaće tjestenine - divljač s domaćim pljukancima jedno je od njih.

Osim domaćom tjesteninom, u Butleru se ponose i zelenim interijerom s pregršt bilja, za koji kažu da nije trend, nego čista ljubav. Gusta juha od vrganja, topli uštipci i sir iz mišine s domaćim maslinovim uljem također su neka od jela koja vrijedi probati za zagrijavanje, a ugrijati se možete i koktelima.

