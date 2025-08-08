Galerija 4 4 4 4 Vozeći iz Hrvatske prema Liguriji, nismo znali što očekivati. Gužve na autocestama, užareni asfalt, navigacija koja nas šalje kroz nepregledna talijanska sela (a svako selo kao da ima autoput), sve je to ostavilo trag umora i nervoze.

Došavši u Genovu, pri samom kraju snaga i strpljenja, prije nego što smo uopće odlučili smjestiti se u hotel, odlučili smo prošetati do mora, čisto da sjednemo i odmorimo od avanture. Slučajno smo se pronašli na mjestu koje je izgledalo kao prizor s razglednice: pastelne kućice stisnute oko mirne uvale, barke koje tiho plutaju na valovima i šapat mora koji briše buku putovanja. Bio je to Boccadasse – skriveni dragulj Genove koji nas je odmah razoružao.

Premda je službeno samo jedan kvart u istočnom dijelu Genove, Boccadasse je nekoć bilo malo ribarsko selo, izolirano od gradske vreve. Vremenom se Genova širila, a selo je postalo njezin dio, no bez gubitka identiteta. Danas, kada kročite u Boccadasse, imate osjećaj kao da ste ušli u paralelni svijet: tiši, sporiji i iskreniji.

Boccadasse - 3 (Foto: Saša Vugrinec)

Ulice su uske, kamenite, kuće obojene u nježne tonove lososa, limuna i lavande, a s prozora vise šarene zavjese koje se njišu na laganom povjetarcu, a bijeli veš kako se suši na prozoru kao da je ovdje dio atmosfere. Sve izgleda gotovo nestvarno, ali živo – ovdje još uvijek žive ribari, a mještani sjede na klupama i pozdravljaju prolaznike.

Boccadasse je udaljen svega petnaestak minuta vožnje automobilom od središta Genove, a do njega se može doći i javnim prijevozom. Autobusi voze redovito, ali najljepši način da mu pristupite je šetnjom uz obalu. Corso Italia, šetnica duga gotovo tri kilometra, vodi vas ravno do ovog malog čuda. S jedne strane puca pogled na Ligursko more, a s druge vas prate luksuzne vile, kavane i gradski ritam koji polako iščezava kako se približavate cilju. Dolaskom u Boccadasse nestaju zvuci motora, umjesto kojih čujete galebove i valove koji dodiruju stijene.

U samoj uvali nalazi se mala šljunčana plaža koja, iako skromnih dimenzija, ima sve što vam treba za savršen ljetni predah: čisto more, pristupne stepenice, tuševe, kafiće i najvažnije - mir. Iako smo

Boccadasse posjetili početkom kolovoza, u samom srcu turističke sezone, na plaži je bilo dovoljno mjesta za sve. Osjećaj je bio kao da smo negdje na našem Jadranu u rano ljeto ili kasnu jesen, bez gužve, bez razglasa, bez kaosa. Cijene su pristupačne, atmosfera opuštena, a pogled na zalazak sunca - spektakularan.

Boccadasse - 2 (Foto: Saša Vugrinec)

Pogled do Portofina

Jedan od bisera mjesta je mala crkva svetog Antuna Padovanskog koja dominira središnjim trgom. Svojom jednostavnom fasadom i položajem tik uz more savršeno se uklapa u ambijent, a iznutra skriva zavjetne darove pomoraca i model broda obješen pod svodom – tihe svjedoke povezanosti ovog kraja s morem. Iza crkve, uske stube vode prema vidikovcu Capo Santa Chiara, odakle puca pogled na cijelu obalu, sve do Portofina. Tamo se uzdiže i neobičan dvorac iz početka 20. stoljeća, danas zatvoren za javnost, ali dovoljno dojmljiv da upotpuni romantičnu siluetu mjesta.

Ono što Boccadasse čini posebnom nije samo arhitektura, ni lokacija, ni more, već atmosfera. Ovdje se ne dolazi da bi se vidjelo, već da bi se osjetilo. Turističke agencije ga rijetko spominju, kruzeri ga zaobilaze, a društvene mreže tek povremeno otkrivaju njegove konture.

Upravo zbog toga, ovo mjesto pruža luksuz koji je u današnjem turizmu postao rijetkost - autentičnost. Nećete pronaći suvenirnice, “influencerske” redove za fotografiranje ni horde razgledavanja željnih turista. Umjesto toga, pronaći ćete staricu koja čisti ribu na pragu, starog gospodina koji popravlja mrežu, djecu koja skaču u more s kamenja i gostioničara koji vam s osmijehom donosi čašu vina uz tanjur netom pripremljene focaccie.

Morska idila

Nedaleko od Boccadassea, uzduž istočne genoveške obale, smjestila se i plaža Vernazzola, još jedno iznenađenje za sve koji traže autentična i mirna mjesta za kupanje. Vernazzola je zapravo nastavak šetnice iz Boccadassea, do koje se može doći laganom desetominutnom šetnjom uz more. Iako se nalazi tik uz gradske četvrti, plaža zadržava duh nekadašnjeg ribarskog mjesta, s barkama naslonjenima na šljunak i starim kamenom lukom koji štiti uvalu.

More je čisto i mirno, idealno za plivanje, a ambijent opušten i lokalni. Nema glamura, nema barova s glasnom glazbom, samo more, sunce, podosta lokalnih kupača i pogled na Ligursko more koji liječi i umiruje. Na plaži su vam besplatno dostupne svlačionice i tuševi, koje ćete sigurno zatrebati nakon odmora na predivnoj pješćanoj plaži.

Ako vam je dosta razvikane Italije, ako tražite predah od razgledavanja i želite uistinu upoznati mjesto, njegov duh i ljude, Boccadasse bi mogao biti vaš odgovor. Mi smo tako, umjesto jednog dana u Genovi, odlučili ostati čak četiri. Požalili nismo, a već tražimo razlog da se ponovno vratimo.

